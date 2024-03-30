سعر الريال السعودى اليوم السبت 30-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصري

يحرص المواطنين المسافرين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك معرفة سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم، وجود استقرارًا نسبيًا، بعدد كبير من البنوك العاملة في الأسواق المصرفية المصرية، حيث أن سجل نحو 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع ببنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-3-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الدستور»، في السطور التالية سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل أسعار الجنيه المصري، بمختلف البنوك المصرية، طبقا لآخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.60 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنية للشراء، وسجل 12.68 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.66 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.56 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل سعر الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم السبت 30 مارس 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، نحو 47.21 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو بالبنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر اليورو في بنك القاهرة عند 51.3 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك البركة 51.69 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي لـ59.31 جنيه للشراء، و59.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك المركزي المصري نحو مبلغ 154.97 جنيه للشراء، ونحو 153.73 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي نحو قيمة 150.55 جنيه للشراء، ومبلغ 153.67 جنيه للبيع.