سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
من الخدمات الاقتصادية اليومية التي يقدمها موقع الدستور هو عرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.
وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المتداولة في مصر وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.6190 جنيه مصري
بيع 12.6560 جنيه مصري
في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.6199 جنيه مصري
بيع 12.6513 جنيه مصري
في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.6193 جنيه مصري
بيع 12.6513 جنيه مصري
في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.57 جنيه مصري
بيع 12.65 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.65 جنيه مصري
بيع 12.62 جنيه مصري
في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.60 جنيه مصري
بيع 12.65 جنيه مصري
في معاملات البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة
شراء 12.563 جنيه مصري
بيع 12.6523 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
يستقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند نفس القيمة دون تحرك يذكر.
كل واحد ريال سعودي يساوي 0.26 دولار أمريكي
وكل واحد دولار أمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي
أسعار العملات الاجنبية اليوم في المركزي المصري
دولار أمريكى
47.3289 جنيه مصري للشراء
47.4651 جنيه مصري للبيع
يورو
51.0631 جنيه مصري للشراء
51.2291 جنيه مصري للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.7148 جنيه مصري للشراء
59.9058 جنيه مصري للبيع
دولار كنـدى
34.8032 جنيه مصري للشراء
34.9137 جنيه مصري للبيع
كرون دانمركى
6.8476 جنيه مصري للشراء
6.8684 جنيه مصري للبيع
كرون نرويجى
4.3686 جنيه مصري للشراء
4.3824 جنيه مصري للبيع
كرون ســويدى
4.4304 جنيه مصري للشراء
4.4441 جنيه مصري للبيع
فرنك سويسرى
52.2624 جنيه مصري للشراء
52.4361 جنيه مصري للبيع
100 ين يابانى
31.2608 جنيه مصري للشراء
31.3570 جنيه مصري للبيع
دينــار كويتى
153.7900 جنيه مصري للشراء
154.2829 جنيه مصري للبيع
درهم إماراتى
12.8867 جنيه مصري للشراء
12.9273 جنيه مصري للبيع
دولار أســـترالى
30.7354 جنيه مصري
30.8334 جنيه مصري للبيع
دينــار البحــرين
125.5274 جنيه مصري
125.9189 جنيه مصري للبيع
ريـــال عمـــانى
122.9225 جنيه مصري للشراء
123.3021 جنيه مصري للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9704 جنيه مصري للشراء
13.0220 جنيه مصري للبيع
دينـار أردنـى
66.6604 جنيه مصري للشراء
67.0412 جنيه مصري للبيع
يوان صينى
6.5469 جنيه مصري للشراء
6.5658 جنيه مصري للبيع
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