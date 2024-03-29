الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

من الخدمات الاقتصادية اليومية التي يقدمها موقع الدستور هو عرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المتداولة في مصر وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي في مصر اليوم 

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

شراء 12.6190  جنيه مصري 

بيع 12.6560 جنيه مصري

 

في معاملات البنك  الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

شراء   12.6199 جنيه مصري

بيع 12.6513 جنيه مصري

 

في معاملات  بنك مصر سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

شراء 12.6193  جنيه مصري

بيع 12.6513 جنيه مصري

 

في معاملات  بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

شراء 12.57 جنيه مصري

بيع 12.65 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 

في معاملات  بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.65 جنيه مصري

بيع 12.62 جنيه مصري

 

في معاملات  بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

شراء 12.60 جنيه مصري

بيع 12.65 جنيه مصري

 

في معاملات  البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 

شراء 12.563   جنيه مصري 

بيع 12.6523 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 

يستقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند نفس القيمة دون تحرك يذكر.

كل واحد ريال سعودي يساوي 0.26 دولار أمريكي 

وكل واحد دولار أمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي

أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمستوردة ومنافذ الحكومة

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة

أسعار العملات الاجنبية اليوم في المركزي المصري 

دولار أمريكى

   47.3289 جنيه مصري  للشراء

   47.4651 جنيه مصري للبيع

يورو

   51.0631 جنيه مصري للشراء

   51.2291 جنيه مصري للبيع

جنيــه إسترليـنى

   59.7148 جنيه مصري للشراء

   59.9058 جنيه مصري للبيع

دولار كنـدى

   34.8032 جنيه مصري للشراء

   34.9137 جنيه مصري للبيع

كرون دانمركى

   6.8476 جنيه مصري للشراء

   6.8684 جنيه مصري للبيع

كرون نرويجى

   4.3686 جنيه مصري للشراء

   4.3824 جنيه مصري للبيع

كرون ســويدى

   4.4304 جنيه مصري للشراء

   4.4441 جنيه مصري للبيع

فرنك سويسرى

   52.2624 جنيه مصري للشراء

   52.4361 جنيه مصري للبيع

100 ين يابانى

   31.2608 جنيه مصري للشراء

   31.3570 جنيه مصري للبيع

دينــار كويتى

   153.7900 جنيه مصري للشراء

   154.2829 جنيه مصري للبيع

درهم إماراتى

   12.8867 جنيه مصري للشراء

   12.9273 جنيه مصري للبيع

دولار أســـترالى

   30.7354 جنيه مصري 

   30.8334 جنيه مصري للبيع

دينــار البحــرين

   125.5274 جنيه مصري 

   125.9189 جنيه مصري للبيع

ريـــال عمـــانى

   122.9225 جنيه مصري للشراء

   123.3021 جنيه مصري للبيع

ريـــال قطــــرى

   12.9704 جنيه مصري للشراء

   13.0220 جنيه مصري للبيع

دينـار أردنـى

   66.6604 جنيه مصري للشراء

   67.0412 جنيه مصري للبيع

يوان صينى

   6.5469 جنيه مصري  للشراء 

   6.5658 جنيه مصري  للبيع

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