سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

من الخدمات الاقتصادية اليومية التي يقدمها موقع الدستور هو عرض أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية.

وننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المتداولة في مصر وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

في معاملات البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.6190 جنيه مصري

بيع 12.6560 جنيه مصري

في معاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.6199 جنيه مصري

بيع 12.6513 جنيه مصري

في معاملات بنك مصر سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.6193 جنيه مصري

بيع 12.6513 جنيه مصري

في معاملات بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.57 جنيه مصري

بيع 12.65 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

في معاملات بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.65 جنيه مصري

بيع 12.62 جنيه مصري

في معاملات بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.60 جنيه مصري

بيع 12.65 جنيه مصري

في معاملات البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة

شراء 12.563 جنيه مصري

بيع 12.6523 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

يستقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند نفس القيمة دون تحرك يذكر.

كل واحد ريال سعودي يساوي 0.26 دولار أمريكي

وكل واحد دولار أمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي

أسعار العملات الاجنبية اليوم في المركزي المصري

دولار أمريكى

47.3289 جنيه مصري للشراء

47.4651 جنيه مصري للبيع

يورو

51.0631 جنيه مصري للشراء

51.2291 جنيه مصري للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.7148 جنيه مصري للشراء

59.9058 جنيه مصري للبيع

دولار كنـدى

34.8032 جنيه مصري للشراء

34.9137 جنيه مصري للبيع

كرون دانمركى

6.8476 جنيه مصري للشراء

6.8684 جنيه مصري للبيع

كرون نرويجى

4.3686 جنيه مصري للشراء

4.3824 جنيه مصري للبيع

كرون ســويدى

4.4304 جنيه مصري للشراء

4.4441 جنيه مصري للبيع

فرنك سويسرى

52.2624 جنيه مصري للشراء

52.4361 جنيه مصري للبيع

100 ين يابانى

31.2608 جنيه مصري للشراء

31.3570 جنيه مصري للبيع

دينــار كويتى

153.7900 جنيه مصري للشراء

154.2829 جنيه مصري للبيع

درهم إماراتى

12.8867 جنيه مصري للشراء

12.9273 جنيه مصري للبيع

دولار أســـترالى

30.7354 جنيه مصري

30.8334 جنيه مصري للبيع

دينــار البحــرين

125.5274 جنيه مصري

125.9189 جنيه مصري للبيع

ريـــال عمـــانى

122.9225 جنيه مصري للشراء

123.3021 جنيه مصري للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9704 جنيه مصري للشراء

13.0220 جنيه مصري للبيع

دينـار أردنـى

66.6604 جنيه مصري للشراء

67.0412 جنيه مصري للبيع

يوان صينى

6.5469 جنيه مصري للشراء

6.5658 جنيه مصري للبيع

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