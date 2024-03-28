سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس استقرارا سعريا عند التراجع الطفيف الذي سجله منذ عدة أيام، حيث سجل على شاشات البنك المركزي المصري 12:60 جنيه، وتعرض الدستور تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك في التقرير التالي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0592 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7378 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1419 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5217 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.5793 جنيه مصري

بيع: 12.6083 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.704 جنيه مصري

بيع: 12.753 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك CIB:

شراء: 12.73 جنيه مصري

بيع: 12.78 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

شراء: 12.72 جنيه مصري

بيع: 12.77 جنيه مصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك HSBC:

شراء: 12.65 جنيه مصري

بيع: 12.70 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك Citibank:

شراء: 12.68 جنيه مصري

بيع: 12.73 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك Standard Chartered:

شراء: 12.71 جنيه مصري

بيع: 12.76 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

شراء: 12.704 جنيه مصري

بيع: 12.753 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية:

شراء: 12.73 جنيه مصري

بيع: 12.78 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك عودة:

شراء: 12.72 جنيه مصري

بيع: 12.77 جنيه مصري

سعر الريال السعودي في بنك فيصل:

شراء: 12.75 جنيه مصري

بيع: 12.80 جنيه مصري

اسعار العملات في مصر اليوم