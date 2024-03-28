سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس استقرارا سعريا عند التراجع الطفيف الذي سجله منذ عدة أيام، حيث سجل على شاشات البنك المركزي المصري 12:60 جنيه، وتعرض الدستور تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك في التقرير التالي.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي
3.7506 ريال سعودي
اليورو مقابل الريال السعودي
4.0592 ريال سعودي
الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي
4.7378 ريال سعودي
الين الياباني مقابل الريال السعودي
0.0248 ريال سعودي
الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي
4.1419 ريال سعودي
اليوان الصيني مقابل الريال السعودي
0.5217 ريال سعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:
شراء: 12.5793 جنيه مصري
بيع: 12.6083 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
شراء: 12.704 جنيه مصري
بيع: 12.753 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك CIB:
شراء: 12.73 جنيه مصري
بيع: 12.78 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:
شراء: 12.72 جنيه مصري
بيع: 12.77 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في بنك HSBC:
شراء: 12.65 جنيه مصري
بيع: 12.70 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك Citibank:
شراء: 12.68 جنيه مصري
بيع: 12.73 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك Standard Chartered:
شراء: 12.71 جنيه مصري
بيع: 12.76 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:
شراء: 12.704 جنيه مصري
بيع: 12.753 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية:
شراء: 12.73 جنيه مصري
بيع: 12.78 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك عودة:
شراء: 12.72 جنيه مصري
بيع: 12.77 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك فيصل:
شراء: 12.75 جنيه مصري
بيع: 12.80 جنيه مصري
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.2286 جنيه
|47.3286 جنيه
|يورو
|51.1580 جنيه
|51.2758 جنيه
|جنيه إسترلينى
|59.6497 جنيه
|59.7997 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.1344 جنيه
|52.2737 جنيه
|100 ين يابانى
|31.2441 جنيه
|31.3206 جنيه
|ريال سعودى
|12.5913 جنيه
|12.6203 جنيه
|دينار كويتى
|153.4092 جنيه
|153.9792 جنيه
|درهم إماراتى
|12.8587 جنيه
|12.8894 جنيه
|اليوان الصينى
|6.5354 جنيه
|6.5505 جنيه