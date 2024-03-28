الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-3-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس استقرارا سعريا عند التراجع الطفيف الذي سجله منذ عدة أيام، حيث سجل على شاشات البنك المركزي المصري 12:60 جنيه، وتعرض الدستور تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك في التقرير التالي. 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7506 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0592 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.7378 ريال سعودي 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0248 ريال سعودي 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1419 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5217 ريال سعودي 

سعر الريال السعودي اليوم 17 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 17 رمضان 2024 مقابل الجنيه منتصف التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.5793 جنيه مصري

بيع: 12.6083 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

شراء: 12.704 جنيه مصري

بيع: 12.753 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك CIB:

شراء: 12.73 جنيه مصري

بيع: 12.78 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

شراء: 12.72 جنيه مصري

بيع: 12.77 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

 

سعر الريال السعودي في بنك HSBC:

 

شراء: 12.65 جنيه مصري

بيع: 12.70 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك Citibank:

 

شراء: 12.68 جنيه مصري

بيع: 12.73 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك Standard Chartered:

 

شراء: 12.71 جنيه مصري

بيع: 12.76 جنيه مصري 

 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:

 

شراء: 12.704 جنيه مصري

بيع: 12.753 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية:

 

شراء: 12.73 جنيه مصري

بيع: 12.78 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك عودة:

 

شراء: 12.72 جنيه مصري

بيع: 12.77 جنيه مصري

 

سعر الريال السعودي في بنك فيصل:

 

شراء: 12.75 جنيه مصري

بيع: 12.80 جنيه مصري

 

اسعار العملات في مصر اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.2286 جنيه 47.3286 جنيه
يورو51.1580 جنيه51.2758 جنيه
جنيه إسترلينى59.6497 جنيه59.7997 جنيه
فرنك سويسرى52.1344 جنيه52.2737 جنيه
100 ين يابانى31.2441 جنيه31.3206 جنيه
ريال سعودى12.5913 جنيه12.6203 جنيه
دينار كويتى153.4092 جنيه153.9792 جنيه
درهم إماراتى12.8587 جنيه12.8894 جنيه
اليوان الصينى6.5354 جنيه6.5505 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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