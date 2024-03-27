الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس تجارية الجيزة: مبادرة الحكومة مناشدة لتسعير كافة السلع بسعر الدولار الرسمي

اسامه الشاهد
اسامه الشاهد

قال أسامه الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة  المطروحة من الحكومة هي مناشدة للتجار لتسعير كافة السلع بسعر الدولار في البنوك دون أي زيادات، بحيث يكون التسعير لحظي بحسب سعر الدولار ودون زيادات غير السعر الرسمي.
وأضاف الشاهد، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن المبادرة شددت على تخفيضات لكافة السلع وبالفعل قام عدد كبير من التجار بخفض الأسعار وننتظر من السلع الأخرى مثل البويات والاكسسورات، وناشد التجار بضرورة خفض الأسعار لبيع السلع الموجودة لديهم لأن الدورة الجديدة للسلع ستكون بسعر أقل.


وأكد أن تلك المبادرة سوف تساهم في ضبط السوق المحلي وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين الفترة المقبلة.


كان  رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وأصحاب السلاسل التجارية وأكبر الشركات الموجودة في السوق لتخفيض الأسعار بنسبة 30 %، وأكد التجار والمصنعون والمنتجون علي المشاركة في المبادرة تخفيفا علي كاهل المواطن المصري ودعما للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


وتسعى الحكومة من خلال المبادرات والمعارض والمنافذ التي تقدمها لتخفيف الأعباء علي المواطنين بعد نتائج التضخم التي تسببت في رفع الأسعار.
 

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