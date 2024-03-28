الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة

السلع
السلع

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أسعار السلع وانخفاضها خلال الفترة الحالية، بعد توجيهات رئيس الوزراء.

وقال علاء عز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.

وتابع: الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، مشددا على أنه سيتم خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أبرز السلع التي انخفضت هي الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت 25% والمعكرونة والدقيق 15%.

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