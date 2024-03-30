مسلسل مليحة يظهر كيف سيطر قرار العودة على ذهن الطفل الفلسطيني حيث يوضح المسلسل العلاقة الوطيدة بين الأطفال الفلسطينيين وبين العودة إلى الوطن ومدى ارتباطه بأرضه، وهو ما يعد إنذارًا للمحتل بأن فكرة العودة إلى أراضي الوطن الذي يحاول احتلاله تنشأ وتترعرع في أذهان الفلسطيني منذ نعومة أظافره ولا تغيب عنه لحظة.

مسلسل مليحة يظهر كيف سيطر قرار العودة على ذهن الطفل الفلسطيني

مسلسل مليحة يظهر كيف سيطر قرار العودة على ذهن الطفل الفلسطيني وذلك من خلال تتر المسلسل الذي يظهر التفكير المسيطر على عقلية الطفل الفلسطيني المتمثل في عودته إلى أرضه، والذي عبّر عنه برمزية من خلال رقص الطفلة الفلسطينية في التتر رقصة أصحاب الأرض.

كذلك أظهر المسلسل من خلال حلقاته وتحديدًا حلقة أمس وهي الحلقة الرابعة كيف تزرع الجدة في حفيدتها "مليحة" وهي طفلة ومنذ نعومة أظافرها فكرة أنها فلسطينية وستظل إلى الأبد هكذا لتصبح الشابة متشبعة بذلك الشعور الوطني بداخلها والذي يدفعها من خلال الأحداث بعد ذلك إلى اتخاذ القرار بالعودة إلى الديار دون تردد أو خوف، وذلك على الرغم من معرفتها بصعوبة تتنفيذ هذا القرار وخطره على حياتها ومستقبلها.

قصة مسلسل مليحة

ومسلسل الفنانة مرفت أمين مليحة تدور قصته حول الطفلة الفلسطينية التي أصبحت فتاة وكانت قد هجرت من فلسطين مع أهلها إلى دولة ليبيا الشقيقة وتظل أحلام العودة غير غائبة عنها حتى قررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركةDS+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية، ومسلسل مليحة يعرض من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم وقد استطاع نمكن من الحصول على ردود فعل إيجابية حوله،وكل عناصره.

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