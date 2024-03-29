مليحة تتذكر لعبة "السيزة".. تعرف على أبرز الألعاب الشعبية للأطفال الفلسطينيين

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة، عودة الفتاة إلى ذكريات طفولتها في المخيم، وكيف كانت تلعب وتلهو.

وتذكرت مليحة عندما كانت طفلة وكانت جدتها تقول لها أنهم سيعودون مرة أخرى إلى أرض الوطن، وتتذكر تلقين جدتها لها عبارة أنها فلسطينية وستظل فلسطينية إلى الأبد.

كما تذكرت مليحة لعبتها المفضلة التي كانت تلعبها بالمخيم، وهي لعبة السيزة “السيجة باللهجة المصرية”، من ألعاب الحصي والحجارة، شبيهة بالشطرنج، تمارس في مصر والسودان وفلسطين والأردن وشمال المملكة العربية السعودية.

يُطلق عليها أيضا "خربقة" أو "سيزة"، هي لعبة قديمة اشتهرت في العالم العربي، عبارة عن لوحة مكونة من عدد محدد من المربعات، والعدد الشائع هو 7X7، ويشارك في اللعبة لاعبان يجلسان قبالة بعضهما البعض، بحيث توضع اللوحة بين الطرفين، ومن ثم يبدأن اللعب بتوزيع الحجارة وعددها 48 حجراً من لونين مختلفين، لكل لاعب 24 حجراً مختلفاً عن حجارة اللاعب الآخر.

أبرز الألعاب التي يمارسها الأطفال الفلسطينيين

ومن أشهر الألعاب التي كان يمارسها الأطفال الفلسطينيين "أوّلك يا اسكندراني"، و"دق الحابي"، ونط الحبل، والطماية أو الغماية، والسبع حجار، و"طاق طاق طاقية، ورن رن يا جرس، حول واركب على الفرس".

وكانت البنات يلعبن لعبة نط الحبل و"الحجلة" أو "اليوكس" وتختلف الألعاب التي يمارسها الأطفال في ساعات النهار عن تلك التي يمارسونها في المساء، كما تختلف الألعاب التي يمارسونها في فصل الصيف عن تلك التي يمارسونها في فصل الشتاء.

وتختلف أيضا ألعاب الأطفال الذكور عن ألعاب الإناث، وتتداخل أحيانا ألعاب الذكور مع ألعاب الإناث، وألعاب الأطفال الصغار مع ألعاب الصبيان والفتيان.

قصة مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.