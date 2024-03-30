ما علاقة تناول الجرجير بالسرطان وأمراض القلب؟

الجرجير هو نبات ينتمي إلى الفصيلة الصليبية أو نبات الخردل، تعود الاستخدامات الطهوية والطبية للجرجير إلى العصور الرومانية والمصرية القديمة، ثم استخدمه الناس كمنشط جنسي طبيعي ولعلاج الأمراض الشائعة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي.

وبحسب ما ذكر في موقع "هيلث"، فيحتوي على نسبة عالية من العديد من الفيتامينات والمعادن، إن تناول هذا اللون الأخضر المغذي بانتظام يمكن أن يفيد الصحة بعدة طرق.

يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات

يعتبر الجرجير مصدرًا للعديد من المركبات النباتية المفيدة التي تمنح أوراقه الخضراء خصائص قوية مضادة للأكسدة، ثبت أن مضادات الأكسدة تحمي من الإجهاد التأكسدي، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا والمرض، فالجرجير غني بالمركبات التي تحتوي على الكبريت والتي تسمى الجلوكوزينات (GLs)، عندما يتم تقطيع الجرجير أو مضغه، فإنه ينشط آلية تكسر GLs إلى مركب آخر يسمى إيزوثيوسيانات (ITCs)، ITCs لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يحتوي الجرجير أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافانول مثل كيرسيتين، وكيمبفيرول، وإيسورهامنتين جليكوسيد.

تبين أن تناول نظام غذائي غني بالـ GLs والخضروات الغنية بالفلافونول مثل الجرجير يوفر الحماية ضد العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة

ينتمي الجرجير إلى عائلة الخضروات الصليبية، وتظهر نتائج الأبحاث العلمية على مدى عقود أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات الصليبية هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

وجدت إحدى الدراسات الكبيرة أن تناول حصة إضافية أسبوعيًا من الخضروات الصليبية النيئة أو المطبوخة مثل الجرجير كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 7-15٪، ويبدو أن الخضروات الصليبية النيئة توفر أقوى حماية.

يساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة

يعد اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات أحد أفضل الطرق لحماية صحتك وزيادة فرصك في العيش حياة طويلة خالية من الأمراض.

وجدت مراجعة للدراسات أن كل 100 جرام من الخضروات الصليبية يوميًا ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة 10٪.