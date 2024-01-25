حياة خالية من الأمراض.. دراسة ترصد أهم مميزات تناول الجرجير

أغلبنا لا يعلم كم الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الجرجير بشكل مستمر، ونستعرض في السطور التالية أبرز الفوائد التى تعود على الجسم من تناول الجرجير وفق دراسة حديثة نشرها موقع "هيلث".

مضاد للأكسدة والالتهابات

يعتبر الجرجير مصدرًا للعديد من المركبات النباتية المفيدة التي تمنح أوراقه الخضراء خصائص قوية مضادة للأكسدة. ثبت أن مضادات الأكسدة تحمي من الإجهاد التأكسدي، وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا والمرض، ويحتوي الجرجير أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافانول مثل كيرسيتين، وكيمبفيرول، وإيسورهامنتين جليكوسيد.

يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

ينتمي الجرجير إلى عائلة الخضروات الصليبية، وتظهر نتائج الأبحاث العلمية على مدى عقود أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالخضروات الصليبية هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

ووفقًا لدراسة خاصة فإن تناول حصة إضافية أسبوعيًا من الخضروات الصليبية النيئة أو المطبوخة مثل الجرجير كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 7-15٪. يبدو أن الخضروات الصليبية النيئة توفر أقوى حماية.

حياة طويلة خالية من الأمراض

يعد اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات أحد أفضل الطرق لحماية صحتك وزيادة فرصك في العيش حياة طويلة خالية من الأمراض، ووجدت مراجعة للدراسات أن كل 100 جرام من الخضروات الصليبية يوميًا ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة 10٪، وأظهرت دراسات أخرى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات الصليبية تقلل من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والسرطان والأمراض الدماغية الوعائية، أو الأمراض التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ.

حماية من التدهور المعرفى

وأكدت دراسة طبية شملت بيانات 960 من كبار السن، أن استهلاك الخضار الورقية الخضراء كان مرتبطًا بتباطؤ التدهور المعرفي،ووجد الباحثون أنه بين الأشخاص الذين تناولوا حصة أو حصتين من الخضار الورقية الخضراء يوميًا، كان معدل التدهور المعرفي يعادل كونهم أصغر بـ 11 عامًا مقارنة بالأشخاص الذين نادرًا ما يتناولون الخضار الورقية الخضراء أو لم يتناولوها مطلقًا