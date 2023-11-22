الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد مذهلة للجرجير.. يحمي من أمراض القلب

الجرجير
الجرجير

عدد موقع "هيلث" الفوائد الجمّة لتناول الجرجير ومنها منح الجسم نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة وهي معلومة غير شائعة.

ويساعد الجرجير على منح الجسم الألياف الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الهضم والتخلص من مشكلات الهضم العديدة التي يعاني منها البعض، ومنها عسر الهضم وكذلك الإمساك.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول الجرجير يساعد في التخلص من مشكلة تساقط الشعر نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينات ومعادن يحتاجها الشعر ليكون صحي وأقوى، لذا يفضل تناول الجرجير في صورته الخام أو إضافته إلى نوع من الفاكهة التفاح الأخضر على سبيل المثال فيساعد على استفادة الجسم من الألياف الموجودة بداخله.

تناول الجرجير يساعد كذلك في التخلص من الدهون الضارة الموجودة في الجسم وهو ما يساعد في الحماية من أمراض  القلب.

إلى جانب ذلك فإن تناول الجرجير يساعد على التخلص من مشكلة بهتان البشرة ويعطي البشرة نضارة وحيوية لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن الأساسية التي تحتاجها البشرة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم.

كما يعمل الجرجير على التخلص من الوزن الزائد نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية اللازمة للإحساس بالشبع  لفترات طويلة.

تناول الجرجير الجرجير تناول الجرجير يوميا والشعر فوائد الجرجير

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

"هموت قريب".. مرض ماما نجوى يقلق محبيها (فيديو)

أخبار فاتتك.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على اتفاق الهدنة في غزة وموعد بداية فصل الشتاء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

تفاصيل إعلان الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى والمحتجزين فى غزة

فوائد مذهلة للجرجير.. يحمي من أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس