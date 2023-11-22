فوائد مذهلة للجرجير.. يحمي من أمراض القلب

عدد موقع "هيلث" الفوائد الجمّة لتناول الجرجير ومنها منح الجسم نسبة عالية من فيتامين سي اللازم لرفع كفاءة جهاز المناعة وهي معلومة غير شائعة.

ويساعد الجرجير على منح الجسم الألياف الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الهضم والتخلص من مشكلات الهضم العديدة التي يعاني منها البعض، ومنها عسر الهضم وكذلك الإمساك.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن تناول الجرجير يساعد في التخلص من مشكلة تساقط الشعر نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينات ومعادن يحتاجها الشعر ليكون صحي وأقوى، لذا يفضل تناول الجرجير في صورته الخام أو إضافته إلى نوع من الفاكهة التفاح الأخضر على سبيل المثال فيساعد على استفادة الجسم من الألياف الموجودة بداخله.

تناول الجرجير يساعد كذلك في التخلص من الدهون الضارة الموجودة في الجسم وهو ما يساعد في الحماية من أمراض القلب.

إلى جانب ذلك فإن تناول الجرجير يساعد على التخلص من مشكلة بهتان البشرة ويعطي البشرة نضارة وحيوية لأنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن الأساسية التي تحتاجها البشرة مثل البوتاسيوم، والماغنسيوم.

كما يعمل الجرجير على التخلص من الوزن الزائد نظراً لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية اللازمة للإحساس بالشبع لفترات طويلة.