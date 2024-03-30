مسلسل الكبير أوي 8.. ملخص الحلقة 19

يتشوق الجمهور لمعرفة تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 19، وذلك بعد تطور الأحداث دراميا وكوميديا خلال الحلقات الماضية، حيث تصدر المسلسل تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية.

مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 19



جاء مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 19 في إطار كوميدي حيث بدأت الحلقة بعزومة جوني لفروحة على الغداء، وذلك بعدما أنقذته من أزمته مع الكبير، وطلبت منه أن يحكي لها عن نفسة ليرفض، وتكشف له أنها كانت تعيش في دكرنس بالدقهلية، ويغضب منها جوني ويطلب أخذ الأكل وتناوله في المنزل، وتهدده فروحة إذا لم يتناولا الغداء في المطعم ستخبر الكبير بأنه صرف أموال العلف.

واعترفت مربوحة للكبير بعدم حملها، وأنها كذبت عليه، بسبب فروحة، بعد إيهامها لها بأن الكبير على علاقة بفتاة أخرى، ليقول لها الكبير، إنها جاموسة وليست فتاة أخرى كما اعتقدت مربوحة، واعترف العترة بكذبه بسرقة لاب توب من مدير المدرسة مستر مدحت من أجل تغيير نتيجته من راسب لناجح لي هب للمصيف.

كما اتعرف جوني بأنه كذب على الكبير وأخذ أموال العلف وأحضر بها أدوات مشروعه الجديد «البينج بول»، واختتمت الحلقة بإعطاء الكبير كل من مربوحة والعترة وجوني درسا في عدم الكذب وأن الكذب هو مفتاح كل الحظايا ثم يقوم باستخدام لعبة جوني الجديدة في الانتقام من فروحة وعائلتها.



مسلسل مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 20

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 20 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

قناة ON العامة

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

قناة ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.



مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الحلقة العشرون طوال شهر رمضان بشكل حصري على شاشات قنوات الشركة المتحدة من خلال

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it



قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوي حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



ابطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.