نيقولا معوض لـ"الدستور": كنت بحلم بتجسيد شخصية عمر الخيام في عمل تلفزيوني

قال الفنان نيقولا معوض، إن الحلقات الجديدة من مسلسل "الحشاشين" ستشهد تطورا كبيرا في الأحداث.

وأضاف نيقولا في تصريحات لـ"الدستور" أنه سعيد بدور عمر الخيام الذي يقدمه ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، مؤكدا أن حلم حياته كان تجسيد شخصية عمر الخيام في عمل تلفزيوني أو سينمائي.

تفاصيل الحلقة 19 مسلسل الحشاشين

بسبب رفضه رسم خريطة لقصر ألموت في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الحشاشين، تم الزج بعمر الخيام (نيقولا معوض) في سجن أصفهان حتى يعدل عن قراره ريرسم الخريطة التي تسهل من القضاء على حسن الصباح (كريم عبد العزيز).

وبالرغم من ذلك، لا يزال الخيام يرفض حتى الآن خيانة صديقه الصباح، لأنه كما يقول، لا يريد أن يكون خائنًا مثل صديقيه الصباح أو نظام الملك (فتحي عبد الوهاب).

وتعرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على قناة dmc وdmc drama، على مدار اليوم صباحًا ومساءً، إذ يبدأ العرض الأول للحلقة 20 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كافة الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.