الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين.. مطاردة غيرت مستقبل حسن الصباح

مسلسلات رمضان 2024

عرضت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصرياً على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء.

الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين

يغوص مسلسل الحشاشين في عمق تاريخ الدولة الإسلامية ليروي تفاصيل قصة شيخ الجبل" حسن الصباح " صاحب قلعة آلموت، الذي جند آلاف الفدائيين المنتمين للطائفة الإسماعلية، ليكون أول مؤسس لجماعة إرهابية في التاريخ، هدفها تقويض نظام حكم الدولة الإسلامية وقتها، تحت ستار التكفير.

ورصدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين، حسن الصباح خلال المطاردة الاولى التي غيرت حياته منذ الطفولة وجسد دوره الطفل "عمر عيسى"، حيث تعرض للمطاردة من أقرانه بالقرية وانتهت بسقوطه في أحد الآبار العميقة قبل أن ينقذه الأهالي.

كما رصدت الحلقة، تفاصيل الاجتماع الأول بين حسن الصباح وعمر الخيام والمعاهدة التي جمعتهما.

قصة مسلسل الحشاشين

تنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الاسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الاسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واشار المؤرخ الراحل جمال بدوي ان هدف حسن الصباح كان تقويض نظم الحكم في الدول الإسلامية القائمة، وإقامة دولة إسماعيلية باطنية ذات أفكار وأيدلوجية مضادة للإسلام، وفي ذلك يقول برنارد لويس المتخصص في تاريخ الإسماعلية: “لم يهدف حسن الصباح أثناء جولاته، والتي لا تكاد تنقطع، بكسب الانتصار لقضيته، وإنما كان مهتما كذلك بأن يحدث لنفسه قاعدة ما، ولم يكن يريد أن يحصل على مخبأ سري في مدينة مما يجعله تحت خطر الاكتشاف والاقتحام المستمر، وإنما كان يبحث عن معقل ناء مذيع يستطيع بفضل حصانته أن يوجه حربه ضد إمبراطورية السلاجقة، ووقع اختياره أخيرا على قلعة ألموت”.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.