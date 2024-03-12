تفاصيل العهد الأول لحسن الصباح مع عمر الخيام فى "الحشاشين"

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 1، بطولة النجم كريم عبد العزيز في الساعة 9:15 مساء حصريًا على شاشة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ويعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء.

العهد الأول في حياة حسن الصباح

كشف مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، والذي يذاع على قناة DMC ، الحلقة الأولى والتي جاءت بعنوان العهد ليكشف العهد الأول عن حلم وطموح حسن الصباح، منذ صباه في مواجهة الظلم الذي يُسيطر على العالم من وجهة نظره.

جاء العهد الأول مع أصدقاء "عمر الخيام ، وعلى الطوسي ، وذلك في مواجهة الظلم مهما طال بهم العمر وطول المسافات، عهد فوق أي اختلاف أو مذهب".

قصة مسلسل الحشاشين

تنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

وأشار المؤرخ الراحل جمال بدوي إلى أن هدف حسن الصباح كان تقويض نظم الحكم في الدول الإسلامية القائمة، وإقامة دولة إسماعيلية باطنية ذات أفكار وأيدلوجية مضادة للإسلام، وفي ذلك يقول برنارد لويس المتخصص في تاريخ الإسماعلية: "لم يهدف حسن الصباح أثناء جولاته، والتي لا تكاد تنقطع، بكسب الانتصار لقضيته، وإنما كان مهتما كذلك بأن يحدث لنفسه قاعدة ما، ولم يكن يريد أن يحصل على مخبأ سري في مدينة مما يجعله تحت خطر الاكتشاف والاقتحام المستمر، وإنما كان يبحث عن معقل ناء مذيع يستطيع بفضل حصانته أن يوجه حربه ضد إمبراطورية السلاجقة، ووقع اختياره أخيرًا على قلعة ألموت".

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.