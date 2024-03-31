ينتظر متابعو الدراما الرمضانية موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة العشرون والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك ويتنافس على أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع تصاعد أحداث المسلسل الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة العشرون

جاء موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة العشرون 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 20

وشهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 20 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بمطاردة رجالة "المعلم" الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيث وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وظهر مصطفى شعبان وهو يمر بشحنة السمك دون تفتيش ويقول له الضابط: "عشان خاطر اللواء شوقي"، ويبلغ رجال شداد أن السيارات مرت دون تفتيش، ما جعل عنتر ابنه يشك ويقول: "دا طعم الحكومة رميته عشان تصادنا به نستلم السمك ويقبضوا علينا متلبسين".

وحاول رجالة الجنتل قتل مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ20 من مسلسل المعلم، لكن نجح شعبان ورجالته من الفرار منهم وظهرت عائلة المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وهم يتآمرون ضد مصطفى شعبان بعد أن نجح الأخير في الفرار من رجالتهم، وقال عنتر- منذر ريحانة: "الواد دا مايعرفش إنه شايل مخدرات، وإن كان هرب من رجالتنا فهو شوية وهيجي بالمخدرات بتاعتنا وناخدها"، ويرد الجنتل: "كلام معقول بردوا، إلا لو كان يعرف إن العربية فيها مخدرات كان سلمها للحكومة وكنا اتمسكنا في العملية دي حرز وحيازة".

وتصاعدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم، بوصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك بالقاهرة وسط انتشار أمني مكثّف، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، وعند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود مخدرات، وانصرفت الشرطة، وتنتهي الحلقة عند هذا المشهد الشوق.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 21

من المقرر أن تعرض الحلقة 21 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعليم في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم قنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

وينتمي مسلسل مصطفي شعبان المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

اقرأ أيضا

مسلسل المعلم الحلقة 20.. مصطفى شعبان يصل بالمخدرات وسط انتشار أمني مكثّف