المعلم الحلقة 21.. خطف غلوش والاتفاق مع سعادة الجنتل يسعى خلف المخدرات

يحاول النجم أحمد بدير، الذي يجسد دور الجنتل في مسلسل المعلم معرفة مكان المخدرات، التي كانت في شحنة السمك برفقة النجم مصطفى شعبان بعد عودته من السويس واختفت.

جاء ذلك خلال الحلقة 21 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

الإتفاق مع سعادة

وبدأت تلك المحاولات بالإتفاق مع سعادة زوجة المعلم شداد، معرفة مكان المخدرات من منعم ابن المعلم بشر الذي كان برفقة شعبان وقت إخفاء المخدرات، وذهبت له وقالت: "جيبالك مصلحة تعمر جيبك وتخليك باشا، كنت الصبح مع المعلم، وقطعتوا الطريق بعربية الرش بتاعة المعلم مصطفى، المعلم راح فين بعد ما هربتوا بعربية الرش؟".

خطف غلوش

إلا أنه رفض الإدلاء بأي شيء، ما دفع الجنتل لخطف غلوش أحد رجال المعلم والاعتداء عليه هو وجوهر، إلا أن الاثنان رفضا التصريح بأي شيء ضد المعلم، وقال له غلوش: "يا معلم أنا روحت القهوة وسبت مع جوهر".

ليرد عليهم الجنتل: "الموضوع دخل في قطع رقاب، أنا سهل عليا أقتلكوا أنتوا الاتنين حالًا، والمطلوب أعرف المعلم راح فين؟".

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي وتتصاعد الأحداث.