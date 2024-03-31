مسلسل المعلم ترند على جوجل قبل عرض الحلقة 21.. تفاصيل

تصدّر مسلسل المعلم محركات البحث "جوجل ترند" قبل عرض الحلقة 21 منه إذ انتهت الحلقة السابقة بنهاية مشوّقة، بعدما اقتحمت الشرطة سوق السمك، وحاولت القبض على المعلم شداد وفوز وعنتر والجنتل متلبسين وهم بجوار سيارة السمك، إلا إنهم فوجئوا بعد وجود مخدرات.

جاء ذلك خلال الحلقة 20 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

المعلم يتصدر جوجل تريند

وخلال الساعات الماضية، تصدر مسلسل المعلم محرك البحث (جوجل) بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة من قبل المتابعين والمشاهدين، إذ يعد من أعلى المسلسلات مشاهدة خلال موسم دراما رمضان.

جوجل تريند

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 21

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 21 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ المعليم في الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة" وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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