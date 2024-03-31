مسلسل المعلم الحلقة 21.. الجنتل وشداد في ورطة بعد اختفاء المخدرات

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بوصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة السمك إلى سوق القاهرة وسط انتشار أمني مكثّف، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

مسلسل المعلم الحلقة 21

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، ولكن عند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود المخدرات، وانصرفت الشرطة.

وضمت أحداث الحلقة الحادية وعشرون، سأل "الجنتل" مصطفى شعبان عن سرّ اختفاء المخدرات من شحنة السمك، دون أن يفصح الأخير عن مكانها.

حيثُ وصل المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك وسط انتشار أمني مكثّف للقبض، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات، إذ ينتمي إلى فئة الـ30 حلقة، وانتهت بالأمس الحلقة العشرون من مسسلسل المعلم على لقطة مشوقة.

مسلسل مصطفى شعبان موعد عرض الحلقة 21

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 21 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وتكون الإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة مسلسل المعلم حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.