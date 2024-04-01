الإثنين 01 أبريل 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 21

مسلسل المعلم رمضان
مسلسل المعلم رمضان 2024

ينتظر متابعو مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ عرض الحلقة 22 اليوم، بعدما انتهت الحلقة 21 نهاية مشوقة، بعدما فاق المعلم قلاش من الغيبوبة التي كان بها طوال الحلقات الماضية وأبلغ الطبيب أهل المعلم بهذا الخبر.

مسلسل المعلم تفاصيل أحداث الحلقة 21

بدأت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بوصول المعلم مصطفى شعبان بشحنة السمك إلى سوق القاهرة وسط انتشار أمني مكثّف، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وفجأة تقتحم الشرطة سوق السمك، وتحاول القبض على المعلم شداد (طارق النهري) وفوز (انتصار) وعنتر (منذر ريحانة)، والجنتل (أحمد بدير) متلبسين وهم بجوار سيارة السمك التي تتواجد بها شحنة المخدرات المهربة من السويس إلى القاهرة، ولكن عند تفتيش السيارة تفاجأ ضابط الشرطة وكل التجار بعدم وجود المخدرات، وانصرفت الشرطة.

أحداث الحلقة الحادية وعشرون مسلسل المعلم

وضمت أحداث الحلقة الحادية وعشرون، سأل "الجنتل" مصطفى شعبان عن سرّ اختفاء المخدرات من شحنة السمك، دون أن يفصح الأخير عن مكانها.

حيثُ وصل المعلم مصطفى شعبان بشحنة الأسماك إلى سوق السمك وسط انتشار أمني مكثّف للقبض، إذ وافق مصطفى شعبان على التعاون مع الشرطة من أجل القضاء على الجنتل وشداد تجار المخدرات في سوق ميناء الأتكة والقبض عليهم متلبسين.

وكشفت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 21 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكان اختفاء المخدرات من سيارة السمك التي اشتراها مصطفى شعبان من السويس لكي ينقذ المعلم بشر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد سليم، من يد تجار السمك والمخدرات المعلم شداد (طارق النهري) والمعلم الجنتل (أحمد بدير).

وظهر مصطفى شعبان ضمن أحداث الحلقة الـ21، وهو يتحدث مع أحد رجاله عن شحنة المخدرات التي أخفاها في صحراء بعيدة، مشددًا على حراصتها جيّدا حتى لا يصل إليها الجنتل وشداد تجار المخدرات.

وانتهت الحلقة 21 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، على نهاية مشوقة، بعدما فاق المعلم قلاش من الغيبوبة التي كان بها طوال الحلقات الماضية وأبلغ الطبيب أهل المعلم بهذا الخبر.

ورن هاتف مصطفى شعبان، إلا أنه كان خرج وتركه على الشاحن، ورد عمه والد زمزم ليخبره الطبيب أن المعلم قلاش فاق من الغيبوبة ويطلب مقابلة المعلم مصطفى شعبان ضروري قبل فوات الآوان.

وقلاش هو المعلم الذي كان برفقة والد مصطفى شعبان حين تم القبض عليه بتهمة حيازة وتجارة المخدرات، بعدما دس مجهولون له المخدرات وتم سجنه، ويحاول شعبان طوال المسلسل معرفة من فعل ذلك للانتقام.

وانتهت الحلقة على مشهد بين عمه والمعلم بشر وكانوا برفقة والده وقت واقعة المخدرات، وقال عمه لبشر: "للي سترته الأيام هيفضحه قلاش لأنه صحي وفاق، هو في المستشفى وبيموت وإحنا عايزين نقصر سكته، وأنا عايزك تقتله، أنا لو بصحتي كان زماني قتله من زمان، قلاش لازم يموت"، وتسمعهم زمزم لتسقط مغشية عليها وتنتهي الحلقة 21.

 مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 22

من المقرر أن تعرض الحلقة 22 من مسلسل الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ المعليم  في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

وينتمي مسلسل مصطفي شعبان المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

مسلسل المعلم الحلقة 21.. مصطفى شعبان يخفي مخدرات شداد والجنتل

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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