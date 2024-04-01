مسلسل المعلم الحلقة 22.. صدمة مصطفى شعبان بعد علمه بمرض زمزم

صُدم النجم مصطفى شعبان خلال الحلقة 22 من مسلسل المعلم، بعدما علم بمرض سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجته وأنها مصابة بسرطان في الدم، بعدما سقطت مغشية عليها خلال الحلقات السابقة.

مسلسل المعلم أحداث الحلقة 22

جاء ذلك خلال الحلقة 22 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايع، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

صدمة مصطفى شعبان

وذهب لها وقال لها: "إحنا شلنا الفرح سوا هنشيل الحزن سوا يا بنت عمي وصاحبتي ومراتي، ليه تداري عني مرضك ومتخلنيش أقف جنبك، هتخفي وهتبقى زي الفل وهتتعالجي أحسن علاج، مهما أتكلف هتفضلي معايا، كله بإيد ربنا".

وأضاف: "زمان وإحنا صغيرين كنتي تخبي على الكل إلا أنا، الفلوس حاضرة من جنيه لحد ما يخلص العدد، حق أبويا راجع وبفوايده، وهتتعالجي يا زمزم وهتخفي وهنفتح الحصالة وهقولك كل اللي فيها يا نور عيني، أنا معرفش أعيش في الدنيا دي من غيرك ولا يوم".

واستكمل: "الدكاترة هيعلموا كل الأشعة والتحاليل محتاجين نطمن عليكي قريب وتخرجي، أعملوا اللازم يا دكتور ومن بكرة الفلوس كلها هتكون في الحسابات عشان زمزم تتعالج وتقوم لي بألف سلامة".

الدكتور: "الحالة متأخرة ومفيش داعي للمصاريف، والموضوع مسألة وقت"، ليقول له: "زمزم هتعيش وشوف شغلك والفلوس هتكون عندك من النجمة ملكش حجة".

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به وتتصاعد الأحداث تدريجيًا بعد ذلك.