المعلم الحلقة 21.. خطف مصطفى شعبان وهو يغني لـ"محمد حماقي"

خطف المعلم الجنتل أحد أكبر تجار السمك والمخدرات، في سوق ميناء الأتكة، النجم مصطفى شعبان بعدما عرف أن المخدرات التي كانت في شحنة السمك برفقة شعبان بعد عودته من السويس واختفت.

جاء ذلك خلال الحلقة 21 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

خطف مصطفى شعبان

وظهر شعبان الذي يجسد دور المعلم في المسلسل، وهو جالس على كرسي في مقهى ثم جاءت سيارة الجنتل وبها رجاله، فقال لهم شعبان: "اتأخرتوا ليه يا رجالة أنا مستنيكوا من بدري، وقلت الجنتل هيبعتكوا قبل كدة، أنا هخصملكوا إنتوا التلاتة".

ثم وجه حديثه للسائق وقال له: "أنزل يا إبني خليني أركب مكانك، أنت شكلك جديد في الخطف"، ثم بدأ يغني للنجم محمد حماقي: "الله بقى اللخبطة دي ليه يا اللي خاطفني ياريت تقولي إيه حصلي.. الله يرحمك يا شكوكو".

قصة مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به، وتتصاعد الأحداث تدريجيًا طوال شهر رمضان على مدار 30 حلقة منه.