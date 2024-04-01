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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 22.. مصطفى شعبان يفرض شروطه على الجنتل مقابل المخدرات

مسلسل المعلم بطولة
مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

فرض مصطفى شعبان شروطه على الجنتل وشداد في مسلسل المعلم، بعدما استطاع الحصول على المخدرات واخفائها، أثناء عودته من السويس بشحنات السمك، وأصر على عدم الافصاح أين هي.

مسلسل المعلم الحلقة 22

جاء ذلك خلال الحلقة 22 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايع، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 21

شروط المعلم

وقال لهم: "الفيلا دي أنا هأخدها مع أن ذوقها بلدي، هقعد فيها أختي وأنا هقعد في فيلا الجنتل، ومش هخليكي في الشارع، أنا سمعت أن عنتر اشترى بيتي من دياب مبروك عليه هسبهولك بفرشه وإنتوا سيبوا الفلل بفرشها".

وأضاف: "بعدها تجبيلوا محلات أبويا باسمي بعدها أفكر أقولكوا البضاعة فين"، ورفع عنتر عليه السلاح لكنه قال له: "سيبوه شقاوة عيال، أبقى سيب لي الطبنجة دي هتنفعني لو حد قرب من الفيلا من الواغش، الواد اللي اسمه غلوش وجوهر يخرجوا، ويتعالجوا على نفقة الجنتل وهيصرف لكوا مكافأة، أنا نصحتك وأنت براحتك".

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 21.. خطف مصطفى شعبان ومخطط لقتل "قلاش"

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

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موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 21

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 21.. خطف مصطفى شعبان ومخطط لقتل "قلاش"

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي وحقق نجاح.

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