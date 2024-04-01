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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 22.. كشف مرض زمزم ومخطط لقتل "قلاش"

مسلسل المعلم بطولة
مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 22 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، أحداثًا مختلفة، إذ يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 21

مصطفى شعبان يفرض شروطه

واستطاع  مصطفى شعبان الذي يجسد دور المعلم فرض شروطه على الجنتل وشداد بعدما استطاع الحصول على المخدرات وإخفائها، أثناء عودته من السويس بشحنات السمك، وأصر على عدم الإفصاح أين هي.

وقال لهم: "الفيلا دي أنا هأخدها مع أن ذوقها بلدي، هقعد فيها أختي وأنا هقعد في فيلا الجنتل، ومش هخليكي في الشارع، أنا سمعت أن عنتر اشترى بيتي من دياب مبروك عليه هسبهولك بفرشه وإنتوا سيبوا الفلل بفرشها".

وأضاف: "بعدها تجبيلوا محلات أبويا باسمي بعدها أفكر أقولكوا البضاعة فين"، ورفع عنتر عليه السلاح لكنه قال له: "سيبوه شقاوة عيال، أبقى سيب لي الطبنجة دي هتنفعني لو حد قرب من الفيلا من الواغش، الواد اللي اسمه غلوش وجوهر يخرجوا، ويتعالجوا على نفقة الجنتل وهيصرف لكوا مكافأة، أنا نصحتك وأنت براحتك".

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 21.. خطف مصطفى شعبان ومخطط لقتل "قلاش"

صدمة مصطفى شعبان بمرض زمزم

كما صُدم النجم مصطفى شعبان خلال الحلقة 22 من مسلسل المعلم، بعدما علم بمرض سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجته وأنها مصابة بسرطان في الدم، بعدما سقطت مغشية عليها خلال الحلقات السابقة.

وذهب لها وقال: "إحنا شلنا الفرح سوا هنشيل الحزن سوا يا بنت عمي وصاحبتي ومراتي، ليه تداري عني مرضك ومتخلنيش أقف جنبك، هتخفي وهتبقى زي الفل وهتتعالجي أحسن علاج، مهما أتكلف هتفضلي معايا، كله بإيد ربنا".

مسلسل المعلم الحلقة 21.. منذر ريحانة يخطط لقتل مصطفى شعبان بعد اختفاء المخدرات

وأضاف: "زمان وإحنا صغيرين كنتي تخبي على الكل إلا أنا، الفلوس حاضرة من جنيه لحد ما يخلص العدد، حق أبويا راجع وبفوايده، وهتتعالجي يا زمزم وهتخفي وهنفتح الحصالة وهقولك كل اللي فيها يا نور عيني، أنا معرفش أعيش في الدنيا دي من غيرك ولا يوم".

واستكمل: "الدكاترة هيعلموا كل الأشعة والتحاليل محتاجين نطمن عليكي قريب وتخرجي، أعملوا اللازم يا دكتور ومن بكرة الفلوس كلها هتكون في الحسابات عشان زمزم تتعالج وتقوم لي بألف سلامة".

وقال له الدكتور: "الحالة متأخرة ومفيش داعي للمصاريف، والموضوع مسألة وقت"، ليقول له: "زمزم هتعيش وشوف شغلك والفلوس هتكون عندك من النجمة ملكش حجة".

مسلسل المعلم الحلقة 22.. مصطفى شعبان يفرض شروطه على الجنتل مقابل المخدرات

مسلسل المعلم نهاية مشوقة في الحلقة 22.. والد سهر الصايغ يخطط لقتل "قلاش"

مخطط لقتل قلاش

وفي نهاية الحلقة خطط الفنان مفيد عاشور الذي يجسد دور والد زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم لقتل "قلاش" الذي يحاول شعبان الوصول إليه خلال الحلقات السابقة ولكن تواجهه العقبات في كل مرة.

وظهر الطبيب المعالج للمعلم قلاش وهو يخبر مصطفى شعبان أنه فاق من الغيبوبة، ويمكنه زيارته في أي وقت، لكن المعلم بشر سمع ذلك الحديث فاتصل بوالد زمزم "مفيد عاشور" وأخبره أن شعبان اقترب من الوصول إلى قلاش ومعرفة السر، فقال له: "لازم نتصرف المعلم لو عرف السر هيموتنا كلنا".

وقلاش هو صديق والد شعبان، والشاهد الوحيد على واقعة المخدرات التي تم دسها لوالده في شحنة المخدرات وهو صغير، وأدت إلى القبض عليه وحبسه طوال السنوات الماضية ويسعى شعبان للانتقام.

ثم ظهر عاشور وابنه دياب وهو يقول له: "هتاخد كل الجنيهات الدهب ومقابلها عايزك تقبض على روح قلاش، هو لسه حي بس عزرائيل هيزوره معاك، وساعتها هسيب لك كل الملايين دي ليك".

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