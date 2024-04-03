مسلسل المعلم الحلقة 24.. المواجهة الأولى بين المعلم زهران ومصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024..

واجه المعلم زهران صاحب بضاعة المخدرات التي بحوزة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، في المقابر حين كان الأخير يزور زوجته، وطالبه باسترداد البضاعة الخاصة به وهدده بالقتل وأن يدفنه بجانب زوجته.

جاء ذلك خلال الحلقة 24 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

ظهور المعلم زهران

وقال المعلم زهران: "قلت من الواجب أجي أعزيك بنفسي شد حيلك، وأنت كمان لازم تشكر سعي، وتجيب من الآخر، أنا المعلم زهران صاحب البضاعة اللي عندك وتلزمني، شكلك كويس خسارة في الموت، والدم في كارنا مفيش أسهل منه مش عايز أيتم ابنك بعد وفاة أمه".

فرد عليه شعبان: "لو فاكر أن التهديد بيجيب معايا تبقى راجل طيب، لو فاكر أن عندي حاجة أخسرها تبقى غلطان، العقل بيقول أنك ترجع لورا وتسمع شروطي الأول، عايز أعرف مين حط السمك في عربية أبويا، وإحنا في ترب يا باشا يعني الغني جنب الفقير والظالم جنب المظلوم والفاجر جنب التاجر".

ليرد عليه زهران: "سلمني بضاعتي وأوعدك هقول مين عمل كدة في أبوك"، إلا أن شعبان رفض: "توعدني وعد إيه يا باشا اللي أخده من تاجر مخدرات أنا اللي عندي قلته بالإذن".

ثم يظهر اللواء شوقي ويقول له: "متمشيش في السكة دي يا معلم"، ليرد عليه: "أنا نويت أجيب أخرها اللي قدامك دا بقى تاجر مخدرات مش معلم أرزقي، اللي جاي خراب يعني عليا وعلى أعدائي".

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.