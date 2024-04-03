الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 24.. المواجهة الأولى بين المعلم زهران ومصطفى شعبان

واجه المعلم زهران صاحب بضاعة المخدرات التي بحوزة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، في المقابر حين كان الأخير يزور زوجته، وطالبه باسترداد البضاعة الخاصة به وهدده بالقتل وأن يدفنه بجانب زوجته.

جاء ذلك خلال الحلقة 24 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24.. المعلم سعيد وبذرة يحاولان اختطاف ناهد

ظهور المعلم زهران

وقال المعلم زهران: "قلت من الواجب أجي أعزيك بنفسي شد حيلك، وأنت كمان لازم تشكر سعي، وتجيب من الآخر، أنا المعلم زهران صاحب البضاعة اللي عندك وتلزمني، شكلك كويس خسارة في الموت، والدم في كارنا مفيش أسهل منه مش عايز أيتم ابنك بعد وفاة أمه".

فرد عليه شعبان: "لو فاكر أن التهديد بيجيب معايا تبقى راجل طيب، لو فاكر أن عندي حاجة أخسرها تبقى غلطان، العقل بيقول أنك ترجع لورا وتسمع شروطي الأول، عايز أعرف مين حط السمك في عربية أبويا، وإحنا في ترب يا باشا يعني الغني جنب الفقير والظالم جنب المظلوم والفاجر جنب التاجر".

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ملخص الحلقة 23

ليرد عليه زهران: "سلمني بضاعتي وأوعدك هقول مين عمل كدة في أبوك"، إلا أن شعبان رفض: "توعدني وعد إيه يا باشا اللي أخده من تاجر مخدرات أنا اللي عندي قلته بالإذن".

ثم يظهر اللواء شوقي ويقول له: "متمشيش في السكة دي يا معلم"، ليرد عليه: "أنا نويت أجيب أخرها اللي قدامك دا بقى تاجر مخدرات مش معلم أرزقي، اللي جاي خراب يعني عليا وعلى أعدائي".

مسلسل المعلم الحلقة 23.. الجنتل ينفذ شروط شعبان وتهديد من تجار المخدرات

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الرابعة والعشرون من المعلم المعلم الحلقة الرابعة والعشرون المعلم الحلقة 24 الحلقة 24 من مسلسل المعلم الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل المعلم.. حالة حزن تسيطر على أبطال بعد وفاة سهر الصايغ بأحداث الحلقة 24

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 24.. المعلم سعيد وبذرة يحاولان اختطاف ناهد

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى