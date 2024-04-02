مسلسل المعلم الحلقة 23.. الجنتل ينفذ شروط شعبان وتهديد من تجار المخدرات

هدد النجم أحمد صادق الذي يجسد دور أحد أكبر تجار المخدارت في مسلسل المعلم خلال الحلقة 23، المعلم الجنتل بعدما استطاع شعبان خلال الحلقات السابقة الحصول على المخدرات وإخفائها.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 23

جاء ذلك خلال الحلقة 23 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2023.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 23.. تهديد الجنتل

وظهر وهو يقول للجنتل ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 : "كل يوم تقولي المخدرات هترجع ومفيش حاجة بتحصل، دي ممكن يطير فيها رقاب يا جنتل أعمل للواد اللي هو عايزه عشان المخدرات ترجع وتنقذ نفسك"، لتظهر ابنته ملك في المشهد.

ويضيف: "حلوة العروسة دي بنتك صح، عيار واحد طايش ممكن يحرمك منها فكر كويس يا جنتل أنت عارف أن الناس دي مبتهزرش، أحمي نفسك وبنتك من كبار المخدرات لازم ترجع بأي تمن عقلك في رأسك".

وقرر الجنتل أن ينفذ لـ"شعبان" شروطه، ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 وقام بإعطائه الأموال التي طلبها وهي مليون جنيه، فقال شعبان له: "ناقص كده تكتب محلات أبويا بإسمي أنا كدة بأخد حقي ووقتها هفكر أقولك مكان المخدرات فين".

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.