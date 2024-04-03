مسلسل المعلم.. حالة حزن تسيطر على أبطال بعد وفاة سهر الصايغ بأحداث الحلقة 24

مسلسلات رمضان 2024..

سيطرت حالة من الحزن على أبطال مسلسل المعلم بعد وفاة سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، إذ كانت مريضة بسرطان في الدم وتخفي عليهم حتى تدهورت حالتها وتوفت.

جاء ذلك خلال الحلقة 24 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

حالة حزن

وظهر حسن ابنها وهو يبكي برفقة الفنانة هاجر أحمد التي تجسد دور صديقتها دهب، وقال لهم: "هي ماما فين؟ هي ماما مش هترجع تاني؟ أنا مش هأكل إلا لما ترجع تاني هي قالتلي أنها هتفضل معايا على طول".

ثم يظهر الفنان مصطفى شعبان وهو في المقابر يبكي ويودع زمزم، ويقرأ لها القرآن، وقال لها: "سامحيني يوم ما فتحت الحصالة ملحقتيش تسمعي لكن أنا بحبك وكنتي في ضهري وسندي طول الوقت وعمري ما هنساكي أبدًا".

لتنطلق أغنية: "فاكرك بكل خير إنتي يا وش الخير شلتيني في نن عينك وفي قلبك الكبير ياللي مهما قلت فيكي الكلام مش هيكفيكي بعد منك أها يا غالية الحياة فرقت كتير"، ويستمر الأبطال في البكاء عليها.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.