مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ملخص الحلقة 23

ينتظر متابعو مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، عرض الحلقة 23 منه اليوم، بعدما انتهت الحلقة 22 على نهاية مشوقة، إذ توفت سهر الصايغ بسبب مرضها بسرطان في الدم، إذ تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم تفاصيل احداث الحلقة 23

ووقعت أحداث عديدة خلال الحلقة 23 حيث دارت شكوك حول وفاة المعلم قلاش بعدما ذهب إليه المعلم بشر ليخبره بضرورة السكوت وعدم إخبار مصطفى شعبان بحقيقة ما حدث خلال واقعة القبض على والده حامد متلبسًا بشحنة من المخدرات.

وذهب بشر بعدما أتفق مع المعلم حجاج عم مصطفى شعبان، خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 23، أن يتخلصا من قلاش قبل أن ينطق بحقيقة الأمر، وقال له: "ليه بتنبش في اللي دفنته السنين ليه يا قلاش؟"، ليرد عليه: "اللي فات ممتش وكل واحد لازم يدفع تمن غلطته باقي أنت وحجاج تدفعوا التمن".

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23، رد عليه بشر: "أنا كنت بفدي صاحب عمري من شركوا إزاي عقلك جابك إني ممكن أخون صاحبي وشريكي ع الحلوة والمرة"، فقال له قلاش: "أنا غرضي تجيب لي حقي، من اللي حطت بضاعكوا في عربيتكوا، مش بضاعتي بس اللي كانت في عربيتكوا، لكن الجنتل سهى الحكومة وحط بضاعته".

وخلع جهاز التنفس وبدأ يسعل بشدة، وطلب من بشر أن يعطيه الجهاز إلا أن بشر رفض، ليظهر على الشاشات علامات توقف القلب، ويظهر ابن حجاج دياب وهو يقول له: "عفارم عليك يا بشر"، إلا أن بشر يرد: "مش أنا مش أنا"، ويأتي الطبيب لإسعاف قلاش.

كما هدد النجم أحمد صادق الذي يجسد دور أحد أكبر تجار المخدارت في مسلسل المعلم خلال الحلقة 23، المعلم الجنتل بعدما استطاع شعبان خلال الحلقات السابقة الحصول على المخدرات وإخفائها.

وظهر وهو يقول للجنتل ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23: "كل يوم تقولي المخدرات هترجع ومفيش حاجة بتحصل، دي ممكن يطير فيها رقاب يا جنتل أعمل للواد اللي هو عايزه عشان المخدرات ترجع وتنقذ نفسك"، لتظهر ابنته ملك في المشهد.

ويضيف: "حلوة العروسة دي بنتك صح، عيار واحد طايش ممكن يحرمك منها فكر كويس يا جنتل أنت عارف أن الناس دي مبتهزرش، أحمي نفسك وبنتك من كبار المخدرات لازم ترجع بأي تمن عقلك في رأسك".

وقرر الجنتل أن ينفذ لـ"شعبان" شروطه، ضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 وقام بإعطائه الأموال التي طلبها وهي مليون جنيه، فقال شعبان له: "ناقص كده تكتب محلات أبويا بإسمي أنا كدة بأخد حقي ووقتها هفكر أقولك مكان المخدرات فين".

وتوفت سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم في مسلسل المعلم خلال الحلقة 23، إذ اتصل الطبيب بمصطفى شعبان وطلب منه الحضور فورًا بالفعل جاء ومعه الأموال التي حصلها من الجنتل وشداد نظير المخدرات.

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23، دخل لها وقالت لها: "محبتش أمشي من غير ما ودّعك يا عشرتي الحلوة، مش مهم الفلوس المهم أنت، اندهلي دهب يا معلم مفيش وقت".

وقالت لـ"دهب" خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 23: "عوزاكي تخلي دبلتي في إيدك وحسن أمانة في رقبتك ابني يا دهب أمانة في رقبتك ليوم الدين، مش عايزة مناهدة مفيش وقت"، وقامت بتلبيسها الدبلة، وقالت: "الحمد لله أنا كده رضيت مظلمة الناس، إدعيلي يا دهب ربنا يسامحني أبقي بوسيلي حسن".

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23، قالت لـ شعبان "مفيش حد في الدنيا هيحب حسن ويحبك قد دهب، أتجوزها يا معلم أمانة عليك تتجوزها وتريحني، أنا بقول الحقيقة اللي السنين معرفتش تخبيها كان نفسي أجوزهالك على حياة عيني، دهب بنت حلال وأنا مش هأمن حد على حسن غيرها خليني أملي عيني منك شوية".

ليرد:"إيه الكلام دا يا حبيبتي، أنا بحبك الأيام شايلالي أجدع ست في الدنيا عمرها ما حبت حد غيري إنتي سمعاني يا زمزم؟ زمزم؟"، لتنظر إلى السماء وتغمض عينيها وتنتهي الحلقة على تلك النهاية.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 24

من المقرر أن تعرض الحلقة 24 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.