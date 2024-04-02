الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 23: شكوك حول وفاة قلاش

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

دارت شكوك حول وفاة المعلم قلاش خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 ، بعدما ذهب إليه المعلم بشر ليخبره بضرورة السكوت وعدم إخبار مصطفى شعبان بحقيقة ما حدث خلال واقعة القبض على والده حامد متلبسًا بشحنة من المخدرات.

مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان ملخص الحلقة 22

 

احداث مسلسل المعلم الحلقة 23

جاء ذلك خلال الحلقة 23 من  مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2023.

 

شكوك حول وفاة قلاش

وذهب بشر بعدما أتفق مع المعلم حجاج عم مصطفى شعبان، خلال احداث مسلسل المعلم الحلقة 23 ، أن يتخلصا من قلاش قبل أن ينطق بحقيقة الأمر، وقال له: "ليه بتنبش في اللي دفنته السنين ليه يا قلاش؟"، ليرد عليه: "اللي فات ممتش وكل واحد لازم يدفع تمن غلطته باقي أنت وحجاج تدفعوا التمن".

وضمن احداث مسلسل المعلم الحلقة 23، رد عليه بشر: "أنا كنت بفدي صاحب عمري من شركوا إزاي عقلك جابك إني ممكن أخون صاحبي وشريكي ع الحلوة والمرة"، فقال له قلاش: "أنا غرضي تجيب لي حقي، من اللي حطت بضاعكوا في عربيتكوا، مش بضاعتي بس اللي كانت في عربيتكوا، لكن الجنتل سهى الحكومة وحط بضاعته".

وخلع جهاز التنفس وبدأ يسعل بشدة، وطلب من بشر أن يعطيه الجهاز إلا أن بشر رفض، ليظهر على الشاشات علامات توقف القلب، ويظهر ابن حجاج دياب وهو يقول له: "عفارم عليك يا بشر"، إلا أن بشر يرد: "مش أنا مش أنا"، ويأتي الطبيب لإسعاف قلاش.

برلنتي فؤاد محامية مصطفى شعبان في الحلقات الأخيرة من مسلسل "المعلم"

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

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