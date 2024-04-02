برلنتي فؤاد محامية مصطفى شعبان في الحلقات الأخيرة من مسلسل "المعلم"

كشفت الفنانة الشابة برلنتي فؤاد، تفاصيل دورها في مسلسل “المعلم” والذي ينافس حاليا في موسم رمضان 2024 على قناة الحياة، حيث تلعب شخصية “منال أبو طالب” والتي تعمل محامية وستتولى منصب المستشارة القانونية لشخصية “المعلم” التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان.

وقالت برلنتي في تصريحات صحفية، إن الفنان مصطفى شعبان هو من رشحها لأداء هذا الدور، وهي سعيدة بالتعامل معه في مسلسل حقق نجاحا كبيرا على مدار 22 يوما في ظل منافسة شرسة بين مجموعة كبيرة من الاعمال الدرامية هذا العام.

أضافت أن مسار قصة المسلسل سيتغير خلال الحلقات المقبلة خاصة بعد نقل زوجته “زمزم” إلى المستشفى بعد تعرضها للإغماء، وابتزاز “المعلم” لـ “الجنتل” تاجر المخدرات ومطالبته إعادة كتابة كافة محلات والده باسمه مرة أخرى، وبعد معرفة “المعلم” بمرض “زمزم” يقرر أن يعالجها بمليون جنيه من فلوس “الجنتل”.

أعربت برلنتي عن حزنها لحريق استوديو الأهرام والذي كان يضم ديكورات شادر السمك وحارة المعلم، لكنها أشادت في الوقت نفسه بالشركة المنتجة وفريق العمل الذين عدلوا في المشاهد الختامية ونقلوها لديكورات أخرى بعيدا عن الشادر والحارة، خاصة وأن “المعلم” سيدخل في صراع مع “الجنتل” وعائلته، لاستعادة حقوق تجار الشادر الكبار بالقاهرة وصغار الصيادين بالسويس.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق،

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.