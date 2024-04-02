الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

برلنتي فؤاد محامية مصطفى شعبان في الحلقات الأخيرة من مسلسل "المعلم"

برلنتي فؤاد ومصطفى
برلنتي فؤاد ومصطفى شعبان

كشفت الفنانة الشابة برلنتي فؤاد، تفاصيل دورها في مسلسل “المعلم” والذي ينافس حاليا في موسم رمضان 2024 على قناة الحياة، حيث تلعب شخصية “منال أبو طالب” والتي تعمل محامية وستتولى منصب المستشارة القانونية لشخصية “المعلم” التي يجسدها الفنان مصطفى شعبان.

وقالت برلنتي في تصريحات صحفية، إن الفنان مصطفى شعبان هو من رشحها لأداء هذا الدور، وهي سعيدة بالتعامل معه في مسلسل حقق نجاحا كبيرا على مدار 22 يوما في ظل منافسة شرسة بين مجموعة كبيرة من الاعمال الدرامية هذا العام.

أضافت أن مسار قصة المسلسل سيتغير خلال الحلقات المقبلة خاصة بعد نقل زوجته “زمزم” إلى المستشفى بعد تعرضها للإغماء، وابتزاز “المعلم” لـ “الجنتل” تاجر المخدرات ومطالبته إعادة كتابة كافة محلات والده باسمه مرة أخرى، وبعد معرفة “المعلم” بمرض “زمزم” يقرر أن يعالجها بمليون جنيه من فلوس “الجنتل”.

أعربت برلنتي عن حزنها لحريق استوديو الأهرام والذي كان يضم ديكورات شادر السمك وحارة المعلم، لكنها أشادت في الوقت نفسه بالشركة المنتجة وفريق العمل الذين عدلوا في المشاهد الختامية ونقلوها لديكورات أخرى بعيدا عن الشادر والحارة، خاصة وأن “المعلم” سيدخل في صراع مع “الجنتل” وعائلته، لاستعادة حقوق تجار الشادر الكبار بالقاهرة وصغار الصيادين بالسويس. 
قصة مسلسل المعلم
وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق،
وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

الفنانة الشابة برلنتي فؤاد برلنتي فؤاد المعلم مسلسل “المعلم” موسم رمضان 2024

مواد متعلقة

محمد على رزق: أكتر حاجة بخاف عليها فى حياتى هو ابنى

أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة على المسرح الصغير.. الجمعة

بالتعاون مع "القومي للطفل".. المركز القومي للسينما يشارك في برنامج "أهلا رمضان"

الموسيقار يحيى خليل يُحيى حفلين بأوبرا القاهرة والإسكندرية

"بقينا اتنين" الحلقة 7.. شريف منير يصف ابنه بـ"البطل الكداب"

مسلسل "بقينا اتنين" لشريف منير ورانيا يوسف.. تفاصيل الحلقة 7

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. الظهور الأول للفنان إدوارد

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يلجأ للعلاج النفسي

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عفوية وخطاب بسيط.. الصحف العالمية تسلط الضوء على حفل تنصيب الرئيس السيسى

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

خيانة على فراش الزوجية.. فتاة تصور والدتها في وضع مخل مع عشيقها.. والزوج يتهمها بالزنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق