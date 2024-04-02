الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل "بقينا اتنين" لـ شريف منير ورانيا يوسف.. تفاصيل الحلقة 7

أحداث الحلقة السابعة
أحداث الحلقة السابعة مسلسل بقينا اتنين

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل بقينا اتنين تطورا كبيرا في الأحداث خاصة بعدما اكتشف “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في نهاية الحلقة السادسة أمس، أن ابنه مروان لا يلعب كرة قدم ولكنه يلعب "كيك بوكس".

ويرصد الدستور في السطور التالية تفاصيل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين. 

مسلسل بقينا اتنين احداث الحلقة 7
 

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "بقينا اتنين" بحديث بين أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير والطبيب النفسي، واعترف خلاله أنه أخطأ ولم يكن مقتنعا بالعلاج النفسي، ولكنه قرر الاستسلام للعلاج النفسي بعد هزيمة ابنه بالضربة القاضية.

وتحدث مواجهة بين ياسمين التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وأدهم، ويقوم بتوبيخها بسبب خداعها له أمام الجميع، يحدث صدام كبير بينهما ويشعر أدهم أنه شخص مغفل وأناني، وتبلغه ياسمين أنها تحاول طول الوقت الحفاظ على البيت، ويتفقا على الطلاق بشكل حقيقي، وتخرج ياسمين غاضبة ويقوم أدهم بجمع مستلزماته ليغادر المنزل، ويخلع الدبلة من يده ويتركها على السرير.

وتتوالى الأحداث عندما يذهب أدهم للخروج يجد ابنه مروان يطلب منه البقاء ويبلغه أنه يحتاج لوجوده بجانبه، ويبكي مروان أمام والده، ويبلغه أنه حصل على مجموعة بطولات، ولكن يرد أدهم بأنه (بطل كداب) فيعتذر مروان باكيا ولكن يصر أدهم على مغادرة المنزل.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين

أحداث الحلقة السابعة مسلسل بقينا اتنين

ويعود أدهم للطبيب النفسي مرة أخرى ليبلغه أنه يحاول تخطى 25 سنة من عمره،  فيسأله الطبيب عن أقرب أصدقائه، فيبلغه أنه لم يعد له أصدقاء وكل اهتماماته كانت شركته وبيته وعائلته فقط، في حين يدور حوار بين أدهم وابنته ريم ويعاتبها لإنها لم تبلغه بحقيقة الأمر من البداية.

تجتمع ياسمين رانيا يوسف مع الطبيب وتبلغه بمشكلاتها المحيطة بعد رحيل أدهم عن المنزل والشركة، وجلوسه في غرفة باحدى الفنادق.

مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف ملخص الحلقة 6

وتذهب ياسمين إلى النادي لمقابلة صديقتها "ريكو" التي تجسد دورها الفنانة مروة عبد المنعم، وتتحدثا معا عن الأزمة والخلافات، في حين تكشف ريكو لياسمين أنها تشك في زوجها "عاصم" الذي يجسد دوره الفنان ياسر الطوبجي".

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين

يذهب "زين" ابن خالة "ياسمين" الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج إلى الشركة، ويسأل السكرتيرة عن تواجد أدهم فتبلغه أنه لا يأتي للشركة وترك البيت ويجلس في فندق، فيفرح ويدخل لمقابلة ياسمين، ويحاول أن يتقرب منها، ولكنها تطالبه بأن يتوقف عن معاكستها.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بقينا اتنين

وأثناء جلوس أدهم في غرفته بالفندق وحيدا لا يجد ما يفعله من الملل فيتصل بصديق عمره شريف الذي يجسد دوره الفنان الراحل طارق عبدالعزيز ويطلب لقاءه، ويذهب إلى أحد المطاعم فيقابل إدوارد الذي يجسد شخصية "ياسر" وهو صديق عمره منذ الطفولة، ويبلغه أدهم أنه يسعى لتغيير حياته بالكامل.

يراهن أحد الحاضرين أدهم و على أن يتعرفوا على أي فتاة في المطعم مقابل 10 آلاف جنيه، ويحاول شريف منير وإدوارد التعرف على فتيات يجلسن بمفردهم فيكتشف أن أحدهما صديقة ابنته.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة 8 من مسلسل "بقينا اتنين" غدا الثلاثاء عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، ياسر الطوبجي، وعزت زين، ونبيل علي ماهر، و إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، محمد نشأت، والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

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