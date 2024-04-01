مجد القاسم يستعد لطرح ألبوم "باشا بشواتى"

يواصل الفنان مجد القاسم وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الغنائي الجديد بعنوان «باشا بشواتي»، والذي يضم ١٠ أغانٍ متنوعة.

وقال القاسم إنه تعاون ضمن الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء منهم: اللبناني نبيل افيوني، عادل حراز، صلاح عطية، بهاء أبوفخر، طارق التركي، عبدالله إمبابي، ويامن عامر.

شارك في الألبوم في فئة التلحين: أحمد بدوي، وجدي الصايغ، بهاء أبوفخر، ومحمد بدر، وفي التوزيع الموسيقى: أحمد بدوي، محمود دسوقي، جعفر إسماعيل، وبالهندسة الصوتية: محمد الجيار، نادر زكريا، إسلام غلاب، وجعفر إسماعيل.

وأشار القاسم إلى أنه سيطرح الألبوم على جميع المنصات الموسيقية بعد عيد الفطر المبارك 2024، موضحًا أنه قرر تصوير أغنية «باشا بشواتي» على طريقة الفيديو كليب بالتزامن مع نزول الألبوم.

الجدير بالذكر أن آخر ألبوم للمطرب مجد القاسم قد صدر بالأسواق في عام ٢٠١٧ مع شركة مزيكا بعنوان «نكتة بايخة».