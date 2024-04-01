الحشاشين وحق عرب يتصدران.. تعرف على قائمة الأكثر مشاهدة بمنصة WATCH IT

منافسة شرسة بين مسلسلات وأعمال الموسم الرمضاني الحالي والمعروضة للجمهور عبر منصة WATCH IT وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خاصة بعد بدء إذاعة مسلسلات النصف الثاني لشهر رمضان.

قائمة الأكثر مشاهدة منصة واتش ات

وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT عدد من الأعمال الرمضانية ويرصد الدستور في السطور التالية الـ10 مسلسلات الأكثر مشاهدة عبر المنصة.

1 - مسلسل الحشاشين

جاء مسلسل الحشاشين في المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة لمنصة واتش ات ويشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

2 - مسلسل حق عرب

واستطاع الفنان أحمد العوضي أن يحقق نجاحا كبيرا بأولى بطولاته المطلقة بمسلسل “حق عرب” وجاء العمل في المركز الثاني لقائمة الأكثر مشاهدة عبر واتش ات ويشارك في بطولته كل من دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

3- مسلسل المعلم

يشارك في بطولته كل من النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

4 - مسلسل بيت الرفاعي

بطولة كل من أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وميرنا جميل، ومحمد لطفي، وتامر نبيل، وصفاء الطوخي، وملك قورة، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عبد الله، وشادي جميل، وهشام حسين، وأحمد علي، والطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، وعلي الشامل، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

5 - مسلسل بدون سابق إنذار

وجاء في المركز الخامس مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين ويعتبر هذا العمل أحد مسلسلا النصف الثاني لشهر رمضان ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

6 - مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في بطولته كل من أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

7 - مسلسل جودر

ويعتبر مسلسل جودر أحد أعمال النصف الثاني لشهر رمضان الكريم ويضم مسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات وهم: الفنان ياسر جلال في دور جودر، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة ياسمين رئيس، وعدد كبير من الأبطال وهم: أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد على رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.

8 - مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.

9- مسلسل فراولة

ويعتبر مسلسل فراولة أحد أعمال النصف الثاني لشهر رمضان الكريم ويشارك في بطولته كل من نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

10 - صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمود عبدالمغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.