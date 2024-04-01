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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث الحلقة 21 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

تصدر عدد من مسلسلات رمضان 2024 للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤشرات البحث عبر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ملخص أحداث الحلقة الواحد وعشرون من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (فيديو)

واستعرضت القناة الأولى، ملخص أحداث الحلقات الواحد وعشرون، من مسلسلات رمضان 2024 الاجتماعية والكوميدية، التي لاقت إقبالًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة الفنان خالد النبوي، مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، ومسلسل صدفة لريهام حجاج، و مسلسل بدون سابق إنذار لأسر ياسين.

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إمبراطورية ميم الحلقة 21 | حكاية الجواب الذي كسر قلب خالد النبوي (فيديو)

مسلسل صدفة ملخص الحلقة 21  

شهدت أحداث الحلقة 21  مسلسل صدفة، انهيار "صدفة" بعدما كشف لها “طارق” عصام السقا، عن وجهه الحقيقي، وأنه لم يقع في حبها كما زعم لها في البداية، بل دخل حياتها لاستغلالها في الاستيلاء على أموال عمه، وهو ما أصابها بالصدمة والانهيار بالبكاء، بعدما شعرت أنه كسر قلبها.

وتضمنت الحلقة محاولة “فرح” نور إيهاب، البحث عن مكان كي تذهب إليه بعدما تركت “علي” زميلها وهربت من منزلها، ولم تجد سوى الاختباء عند صديقتها، ولكن قررت صديقتها أن تبلغ “سلوى خطاب”.

مسلسل امبراطورية ميم ملخص الحلقة 21 

شهدت الحلقة 21 مسلسل امبراطورية ميم معاملة سيئة عاملت بها رشا مهدي زوجة “ كريم “ محمد محمود عبد العزيز للطفلة ”حبيبة ”، وكريم والدها يطالبها بمعاملتها معاملة أفضل من ذلك ويهددها، وكانت قد بدأت الحلقة بخطف بنت حلا شيحة من قبل طليقها محمد محمود عبد العزيز، وتحاول حلا شيحة معرفة سر اختفاء ابنتها وتستعين بمختار أبو المجد الذي يرشدها عن طريق ابنه بمعرفة السر وهو أن والدها محمد محمود عبد العزيز هو الذي أخذها من المدرسة لمنزله.

وقطع الإنترنت عن منزل مختار أبو المجد والذي خلق حالة نوستالجيا لخالد النبوي وشقيقته نشوي مصطفي، فقد استدعي الثنائي العاب مثل السلم والثعبان وبنك الحظ، وأغاني تلك الفترة لمحمد منير وعمرو دياب وفريق بني أم، ذلك الفريق الغنائي الأشهر في تلك الفترة.

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. والدة مروان تفتح باب أمل جديد لمروان وليلى

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مسلسل صدفة الحلقة 21.. ريهام حجاج تبحث عن مكان شقيقتها بعد الهرب

مسلسل بدون سابق إنذار ملخص الحلقة 21 

شهدت الحلقة السادسة مسلسل بدون سابق إنذار،من مسلسلات رمضان 2024 التي بدأت في النصف الثاني من الشهر ،  للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، عودة الطفل عمر للمنزل بعد انتهائه من أولي مراحل العلاج من السرطان لتبدأ مرحلة الاهتمام بالطفل في المنزل وسط مواجهة بين مروان وليلي بتفاصيل الأيام الأخيرة التي بدات بشكوك الأول فيها واتهامها بالخيانة

 

 

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