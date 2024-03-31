الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل وجود الغوريلا بمسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

جريدة الدستور

 

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، الحلقات المقبله، عن وجود الغوريلا، وانتقامها من من العترة، وتهدد مربوحة بفضح السيكو سيكو، وهو ان العترة تبلغ للكبير ان مربوحة مخبية غوريلا.

ودارت أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي 8، اليوم، بنزول الكبير من غرفة نومه بالبندقية بعد سماع صوت صريخ في الدوار ظنا منه انهم  المطاريد الذي حذره منهم مأمور قسم المزاريطة  لتقول له مربوحة أن هذا صوت لقريبتها التي جاءت لها من مدغشقر وتدعى «غوريا».

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. هل ينجح الكبير في التخلص من غوريا؟

أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير اوي الجزء 8

فيما يجلس جوني مع الكبير والذي يطلب منه تركيب كاميرات مراقبة بالدوار خشية اقتحام المطاريد للدوار ثم يطلب الكبير من هجرس ملازمة مربوحة في كل خروجاتها.

ويسأل  الكبير جوني وهجرس  عما فعلوه مع تاجر المبيدات من أجل القضاء على حشرة  الحفار ويكذب عليه جوني ويخبره أن كل شئ جيد ويهرب هجرس وجوني من الدوار خشية افتضاح أمرهم بتسليم الأموال للشخص الخطأ. 
وتذهب مربوحة لرؤية الغوريلا وتجد عندها العترة وهي ممسكه بيه فيطلب منها العترة، أن تجعلها تتركه ويساومها على عدم إخبار الكبير مقابل اقناع الكبير بذهابه للرحلة مع أصدقاؤه ثم تقوم  مربوحة بالاستعانة بالغوريلا لتساعدها في أعمال المنزل، ويراها جوني ويصاب بالخوف والصدمة، وقدرة  مربوحة على ترويض الغوريلا ويكشف الكبير كذبة جوني وهجرس بشأن الحفار وضياع الأموال.

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ملخص أحداث الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ويحضر الكبير الي الدوار فيج هجرس ويؤكد له أنه علم بموضوع ضياع الأموال وان هجرس السبب في ذلك.

ويحاول هجرس إسناد التهمة الي جوني خوفا من عقاب الكبير ولكن الاخير لا يسمح له بان يتكلم ويطلب منه. رد ال 10 الاف جنيه ثمن المبيدات ولكن هجرس يؤكد للكبير إنه لا يمتلك هذا المبلغ فيقترح عليه الكبير الزواج وان لديه عروسة جيدة تناسبه فيفرح هجرس بذلك وتنتهي الحلقة فهل ينجح الكبير في التخلص من غوريا.

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