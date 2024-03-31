مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21.. هل ينجح الكبير في التخلص من غوريا؟

يواصل النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 مغامراتهم الكوميدية التي تجذب المشاهدين كبار وصغار.

وتذاع المغامرة الجديدة من مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 21 اليوم بقيادة مربوحة التي قررت شراء نسناس ولكن الأوردر الذي طلبته يتحول إلى غوريلا مما يصيبها الصدمة.

أبرز أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير أوي 8

بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، بنزول الكبير من غرفة نومه بالبندقية بعد سماع صوت صريخ في الدوار ظنا منه انهم المطاريد الذي حذره منهم مأمور قسم المزاريطة لتقول له مربوحة إن هذا صوت لقريبتها التي جاءت لها من مدغشقر وتدعى «غوريا».

أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير أوي 8

فيما يجلس جوني مع الكبير والذي يطلب منه تركيب كاميرات مراقبة بالدوار خشية اقتحام المطاريد للدوار ثم يطلب الكبير من هجرس ملازمة مربوحة في كل خروجاتها.

ويسأل الكبير جوني وهجرس عما فعلوه مع تاجر المبيدات من أجل القضاء على حشرة الحفار ويكذب عليه جوني ويخبره أن كل شئ جيد ويهرب هجرس وجوني من الدوار خشية افتضاح أمرهم بتسليم الأموال للشخص الخطأ.

وتذهب مربوحة لرؤية الغوريلا وتجد عندها العترة وهي ممسكه بيه فيطلب منها العترة، أن تجعلها تتركه ويساومها على عدم إخبار الكبير مقابل اقناع الكبير بذهابه للرحلة مع أصدقاؤه ثم تقوم مربوحة بالاستعانة بالغوريلا لتساعدها في أعمال المنزل، ويراها جوني ويصاب بالخوف والصدمة، وقدرة مربوحة على ترويض الغوريلا ويكشف الكبير كذبة جوني وهجرس بشأن الحفار وضياع الأموال.

ويحضر الكبير إلى الدوار فيج هجرس ويؤكد له أنه علم بموضوع ضياع الأموال وأن هجرس السبب في ذلك.

ويحاول هجرس إسناد التهمة الي جوني خوفا من عقاب الكبير ولكن الاخير لا يسمح له بأن يتكلم ويطلب منه. رد الـ 10 آلاف جنيه ثمن المبيدات ولكن هجرس يؤكد للكبير أنه لا يمتلك هذا المبلغ فيقترح عليه الكبير الزواج وأن لديه عروسة جيدة تناسبه فيفرح هجرس بذلك وتنتهي الحلقة فهل ينجح الكبير في التخلص من غوريا.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.