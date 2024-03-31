الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 21.. العترة يساوم مربوحة بسبب الغوريلا

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

أبرز أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي شهدت الحلقة 21 اكتشاف العترة وجود الغوريلا في الدوار.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8 

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، دخل العترة بالصدفة غرفة الغوريلا لتمسكه بشدة ولا تتركه حتى تدخل عليهم مربوحة التي يصيبها الارتباك بسبب معرفة العترة بوجود الغوريلا وتنصحه ألا يظهر خوفه حتى لا تصيبه بأذي ثم روت مربوحة للعترة قصة دخول الغوريلا الدوار، وطلبت من العترة ألا يخبر الكبير ولكنه اشترط عليها أن تقنع الكبير أن يوافق على ذهابه الرحلة مع أصدقاءه فتوافق مربوحة مجبرة حتى لا ينكشف أمرها أمام الكبير. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوى، لمتابعة قصة الغوريلا مع الكبير أوى ومربوحة في الدوار، في تمام الساعة 6.5 مساء غدا الأحد، ولحظة تجمع أفراد الأسرة لتناول وجبة الإفطار في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

كما يمكن لجموع المشاهدين متابعة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 ومعرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون  الساعة 6.5 مساء، على قنوات ON والساعة العاشرة على قناة ON دراما من أجل مشاهدة ممتعة لملايين المشاهدين حول الشاشة، وأيضا مشاهدة الحلقة 21 عبر منصة WATCHIT لإتاحة إعادتها في أي وقت طوال أربع وعشرين ساعة. 

قصة مسلسل الكبير أوي 8 

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حلقات مثيرة من الدراما والكوميديا، حيث يحاول الكبير أوي عمدة المزاريطة مساعدة أهالي القرية وحل مشكلاتهم، مع الاحتفال أيضا بعيد الهالوين وبالملابس التنكرية ومغامرات هدرس وجوني والعترة ونفادي.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21|مربوحة تطلب مساعدة جوني في إخفاء الغوريلا

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21|جوني وهجرس يهربان من الكبير

أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 8 الكبير أوى 8 موعد عرض مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الكبير اوي 8 موعد اعادة مسلسل الكبير اوي 8 قصة مسلسل الكبير اوي 8 أبطال مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض مسلسل احمد مكي أحمد مكى قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 الكبير اوي الجزء الثامن الكبير اوي الجزء 8 موعد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل الكبير اوي الكبير اوي الحلقة الحادية و العشرون الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 21 الحلقة الحادية والعشرون من الكبير اوي الحلقة 21 من الكبير اوي الجزء 8 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض الكبير اوي الجزء 8

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 وأبرز أحداثه

قائمة مسلسلات رمضان 2024.. "الدستور" تكشف الأسماء والتفاصيل

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر