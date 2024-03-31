مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 21.. العترة يساوم مربوحة بسبب الغوريلا

أبرز أحداث الحلقة 21 مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي شهدت الحلقة 21 اكتشاف العترة وجود الغوريلا في الدوار.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي 8، دخل العترة بالصدفة غرفة الغوريلا لتمسكه بشدة ولا تتركه حتى تدخل عليهم مربوحة التي يصيبها الارتباك بسبب معرفة العترة بوجود الغوريلا وتنصحه ألا يظهر خوفه حتى لا تصيبه بأذي ثم روت مربوحة للعترة قصة دخول الغوريلا الدوار، وطلبت من العترة ألا يخبر الكبير ولكنه اشترط عليها أن تقنع الكبير أن يوافق على ذهابه الرحلة مع أصدقاءه فتوافق مربوحة مجبرة حتى لا ينكشف أمرها أمام الكبير.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

كذلك، ينتظر ملايين المشاهدين عرض الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوى، لمتابعة قصة الغوريلا مع الكبير أوى ومربوحة في الدوار، في تمام الساعة 6.5 مساء غدا الأحد، ولحظة تجمع أفراد الأسرة لتناول وجبة الإفطار في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.

مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

كما يمكن لجموع المشاهدين متابعة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 ومعرفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون الساعة 6.5 مساء، على قنوات ON والساعة العاشرة على قناة ON دراما من أجل مشاهدة ممتعة لملايين المشاهدين حول الشاشة، وأيضا مشاهدة الحلقة 21 عبر منصة WATCHIT لإتاحة إعادتها في أي وقت طوال أربع وعشرين ساعة.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

يشهد مسلسل الكبير أوي الجزء 8 حلقات مثيرة من الدراما والكوميديا، حيث يحاول الكبير أوي عمدة المزاريطة مساعدة أهالي القرية وحل مشكلاتهم، مع الاحتفال أيضا بعيد الهالوين وبالملابس التنكرية ومغامرات هدرس وجوني والعترة ونفادي.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.