الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 21|مربوحة تطلب مساعدة جوني في إخفاء الغوريلا

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

شهدت أحداث الحلقة 21  من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن أحداثا مثيرة وغير متوقعة فبعد ان اكتشف العترة أمر مربوحة بأنها تخفى غوريلا فى الدوار وطلب منها أن تقنع الكبير يذهب مع أصدقائه رحلة مدرسية وأنه لن يبلغ الكبير بموضوع الغوريلا.

مسلسل الكبير أوي 8

 

شهدت  أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل الكبير أوى الجزء 8، والذى يعرض بشكل حصري حاليا على قناة ON رضوخ الغوريلا لطلبات مربوحة حيث بدأت فى مساعدتها في  تنظيف الدوار وأثناء تنظيفها غرفة جونى 

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خرج جوني من الحمام ليجد في غرفتة مربوحة والغوريلا، ليشعر بالرعب ويطلب من مربوحة مغادرة المكان مع الغوريلا. لتقنعه مربوحة أنها غوريلا أليفة وموجودة في  الدوار منذ عدة أيام، وتطلب منه المساعدة في إخفاء ها حتى لا يعلم الكبير ويقلب الدنيا رأس على عقب  ولكنه يخاف منها ويترك الغرفة.

وكانت مربوحة قد  أبلغت الكبير في بداية أحداث الحلقة 21 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أن قريبتها غوريا جاءت من السفر من مدغشقر حتى تخفى أمر الغوريلا. 

وخلال أحداث الحلقة طلب الكبير من هجرس أن يكون مع مربوحة فى السوق ويراقبها حتى لا يتعرض لها المطاريد المقرر ان يتواجدوا في المزاريطة  وسأل الكبير جونى وهجرس عن الأموال التي منها لهجرس لتسليمها لجوني  وشراء المبيدات من  تاجر المبيدات للقضاء على حشرة الحفار ولكنهم اتلخبطوا واشتروا ماكينة الحفار.

 مسلسل الكبير اوي 8 موعد عرض الحلقة 22

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 22 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

*العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

*الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

*الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

*العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.


مسلسل الكبير اوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية والعشرون

 

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الحادية والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك 2024 بشكل حصري على قنوات 

قناة ON العامة 

قناة ON drama 

منصة watch it 

قصة مسلسل الكبير أوي 8
 

تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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