مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 20|المامور يستدعي الكبير ومربوحة تبحث شراء قرد

يواصل النجم أحمد مكي وابطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مغامراتهم الكوميدية اليومية على شاشة قناة ON.

وزاد البحث خلال الساعات الماضية عن تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 20.

وحقق الكبير أوي الجزء 8 نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي.

ونقدم لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 20.

الحلقة 20 مسلسل الكبير اوي 8

دارت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 20 في إطار كوميدي أثناء انتظار الكبير أوي اعداد مربوحة الطعام الإفطار مر من أمامه العترة وهو غاضب بسبب رفضه أن يذهب في الرحلة مع أصدقائه إلى فجنون ويتهم العترة مربوحة أنها هي التي حرضت الكبير ضد العترة، ويتصل العترة بأصدقائه ويخبرهم أن والده رفض، ويخبر والده أنهم جمعوا 100 ألف جنيه للرحلة ليصرفوها على البنات، وتحضر مربوحة الإفطار للكبير وتفاجئه بتقديم البيض على شكل بومة.

ويصاب الكبير بالانزعاج من شكل البيض، وتخبره مربوحة أنها اشترت العديد من القوالب لصنع البيض بأشكال مختلفة، ليحذرها الكبير من طلب أي شيء عبر الإنترنت لكنه يُفاجأ بوصول طلب أثناء حديثهما ويتبين أن الطلب عبارة عن مطبخ لعبة ومقص لتقطيع الكزبرة والبقدونس، فيحذرها الكبير مرة أخرى من طلب أي شيء عبر الإنترنت دون استشارته

وفي تلك الاثناء يخرج الكبير من الدوار يقابله الخفير ايهم الذي يؤكد له ان مأمور قسم المزاريطة ارسل لاستدعاؤه ويقابل الكبير في طريق للمامور هجرس فيطلب منه القيام بمهمة وهي ارسال بعض النقود لجوني للقضاء على الحفار.

فيما تبدأ مربوحة في البحث عبر مواقع الانترنت عن قرد لشراؤه ليقوم بتسليتها

أبطال مسلسل الكبير اوي الجزء 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

يهمك أيضا: