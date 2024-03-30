‎"الباجوري" يكشف سبب طلاقه من ياسمين رئيس..ويعلق على أعمال محمد سامي

كشف المخرج هادي الباجوري، عن سبب طلاقه عن ياسمين رئيس، ورأيه في أعمال المخرج محمد سامي ونجاحه فيها.

وقال هادي الباجوري، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن سبب طلاقه من ياسمين رئيس، ليس بسبب تصريحي على الغيرة.

وعن رأيه في أعمال المخرج محمد سامي، قال: “أنا بسيط جدًا وبني آدم طيب ومش بحب أزعل حد مني وطلباتي بسيطة بحب الحياة وبحب أعمل الخير، ومحمد سامي مخرج شاطر عنده حاجة بيقدمها وهو مش قاصد يسوق نفسه، وأنا مبتفرجش على مسلسلات وهو أكيد ناجح في حتته، وأنا أهم واحد في مخرجين السينما ومش هصدق حد يقول أفلامي مش حلوة.. والسينما بالنسبالي رقم واحد”.