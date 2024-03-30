السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

‎"الباجوري" يكشف سبب طلاقه من ياسمين رئيس..ويعلق على أعمال محمد سامي

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشف المخرج هادي الباجوري، عن سبب طلاقه عن ياسمين رئيس، ورأيه في أعمال المخرج محمد سامي ونجاحه فيها.

وقال هادي الباجوري، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن سبب طلاقه من ياسمين رئيس، ليس بسبب تصريحي على الغيرة.

وعن رأيه في أعمال المخرج محمد سامي، قال: “أنا بسيط جدًا وبني آدم طيب ومش بحب أزعل حد مني وطلباتي بسيطة بحب الحياة وبحب أعمل الخير، ومحمد سامي مخرج شاطر عنده حاجة بيقدمها وهو مش قاصد يسوق نفسه، وأنا مبتفرجش على مسلسلات وهو أكيد ناجح في حتته، وأنا أهم واحد في مخرجين السينما ومش هصدق حد يقول أفلامي مش حلوة.. والسينما بالنسبالي رقم واحد”.

 

المخرج هادي الباجوري طلاقه ياسمين رئيس أعمال المخرج محمد سامي ببرنامج حبر سري

مواد متعلقة

هادى الباجورى: الجمهور محتاج يتعالج.. بيمسكنا يقطعنا ويبهدلنا

‎سامح شكرى: شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا والأردن بشأن غزة

وزير الخارجية: بحثنا خطورة تنفيذ أى عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية

شكرى: نطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة وعلى المجتمع الدولى تحمل مسئولياته

على جمعة: أخلاق العمل منظومة ضرورية لتنمية الدول

"مديرى قالى امضى علشان رشوة".. على جمعة يبرز حكم الشرع فى عدم الرفض

ما حكم المدير الذى يُرقى الناس على مزاجه؟.. على جمعة يجيب

ما حكم الشخص "العصفورة" فى العمل؟.. على جمعة يجيب

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

عاجل.. مصدر أمنى: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

‎"الباجوري" يكشف سبب طلاقه من ياسمين رئيس..ويعلق على أعمال محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة "

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟