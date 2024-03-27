الأربعاء 27 مارس 2024
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على جمعة: أخلاق العمل منظومة ضرورية لتنمية الدول

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إن العمل بشكل عام له أخلاق تُسمى الأخلاق العامة والقيم، لافتًا إلى أن الأخلاق منظومة ضرورية وليست من نافلة القول، وهي التي ميَّزت الإنسان عن سائر الكائنات، وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المُذاع على القناة الأولى المصرية يوم الأربعاء: "القرآن الكريم ربط الأخلاق بالإيمان وجعلها هي الأساس للطريق لله، وتحدث علماء المسلمين عن أن نخلى قلبنا من كل قبيح من الأخلاق، ونحليه بأي صحيح من الأخلاق، لأنها هي سبب الرضا والفلاح والقرب من الله".

وتابع: "اختلف علماء التنمية بين الدولة النامية والدولة المتقدمة، فعالم أمريكي قال إن الدولة النامية لا تعرف الجدية، والدولة التي استقر فيها النمو تكون الحياة فيها جادة، وإذا رجعنا إلى ديننا نجد عناصر الجدية هي إتقان العمل، وسيدنا النبي نبَّهنا إلى ضرورة إتقان العمل في قوله (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه)، ومن عناصر الجدية الديمومة على العمل وإن قلّ، وأيضًا الحفاظ على الوقت لأننا سنُسأل عليه، وكل هذا من روح الفريق والعمل الجماعي، وكذلك الأمانة والالتزام والجدية من عناصر الجدية".

على جمعة أخلاق ضرورية الجمهور يتفاعل مع برومو برنامج “نور الدين”

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