ما حكم المدير الذي يُرقى الناس على مزاجه؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور يقول: ما حكم المدير الذى يرقى الموظفين للثقة وليس للكفاءة، كما يقيمهم على أساس ما يقدمونه له من خدمات بعيدة عن العمل، وممكن على أساسها يفصل المرؤوس، مما يسبب لبعض المرؤوسين نوع من الإحباط؟.

وقال الدكتور على جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى المصرية، "لذلل علينا أن نقول النصيحة النبوية لهذا الرئيس غير العادل، ونقول له (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)".

وتابع: "حل هذا هو توجيه هذه النصيحة لهذا المدير، إنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل فى رعيك، ولو صدر منك انتقاصا لمرؤوسك عوضه، ولا تحمل عليه، يعنى متحملش عليه وساعده، قالوا لاقينى ولا تغدينى".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث أنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.