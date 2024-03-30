وزير الخارجية: بحثنا خطورة تنفيذ أى عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيريه الأردني والفرنسي تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وبحثنا خطورة تنفيذ أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالمدنيين.



أكد شكري، أن ما يحدث في قطاع غزة الآن نتيجة لما حدث على مدار عقود، مؤكدًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشتى السبل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته لتجنب حدوث مجاعة في غزة.



عقد الوزراء الثلاثة اليوم السبت، مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.