الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مديرى قالى امضى علشان رشوة".. على جمعة يبرز حكم الشرع فى عدم الرفض

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول “إن كلنا يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فماذا لو أمر رئيس العمل بفعل معصية بأخذ رشوة أو امضي ومشي الموضوع، ماذا يفعل المرءوس في هذه الحالة؟”.

ورد مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الاولي المصرية، بالقول: "اصطدمنا كتير بالموضوع، هو قالي روح خد رشوة كلام مفيش فيه كلام، اتفاق إن الرشوة حرام وغلط ومش هعملها متعملهاش".

وتابع: "كتير جدا مما عرض علينا في حياتنا كان له وجه تاني، فهى مش كده رشوة أو سرقة، أنا ممكن أعمل كده ارتكابا لأخف الضررين، لما تقوله ده غلط يقولك متخفش ده أنا عارف بعمل إيه".

أضاف: "لكن لو في شيء غلط لا تنفذه حتى لو كان هذا هيتسبب في إنك تمشي من الشغل".

فكرة برنامج «نور الدين»

يذكر أن فكرة برنامج «نور الدين» المقرر إذاعته عبر قناة ON، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024، مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث إنه يفتح حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

مديري على جمعة رشوة الشرع برنامج نور الدين

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