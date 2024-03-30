‎سامح شكرى: شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا والأردن بشأن غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك شراكة استراتيجية تم تكوينها بين مجموعة مصر وفرنسا والأردن لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية فرنسا والأردن اليوم في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير في القاهرة، أن هناك 32 ألف مدني تم قتلهم في غزة، ولا وقت لتضييع الوقت أكثر من ذلك وسط تساقط المدنيين، ولا بد من وقف فوري لإطلاق النار.

وأوضح أنه تم الاتفاق لتبني رؤية سياسية شاملة بشأن استقرار الأوضاع في غزة والتحذير من عملية عسكرية في رفح.