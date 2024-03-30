السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: نطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة وعلى المجتمع الدولى تحمل مسئولياته

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى لوزير الخارجية المصرى

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المباحثات مع نظيريه الأردنى والفرنسي تناولت تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، واعتزام إسرائيل شن هجوم علي مدينة رفح الفلسطينية والعواقب الوخيمة جراء ذلك، وكذلك ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار.

وأضاف شكرى أن الوضع فى القطاع يطرح العديد من الأسئلة حول حقوق الإنسان، مؤكدًا رفض مصر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشتى السبل، وعلى المجتمع الدولى تحمل مسئولياته لتجنب حدوث مجاعة فى غزة.

وأكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن قيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

عقد الوزراء الثلاثة، اليوم السبت، مباحثات ثلاثية حول الأوضاع في غزة، ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

قال سامح شكري وزير الخارجية نظيريه الأردنى والفرنسي قطاع غزة إسرائيل وقف فوري لإطلاق النار

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