السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هادى الباجورى: الجمهور محتاج يتعالج.. بيمسكنا يقطعنا ويبهدلنا

هادي الباجوري
هادي الباجوري

قال المخرج هادي الباجوري، إنه  لم يشارك في أي أعمال في فترة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه بعد تخطي الوباء شارك في 3 أعمال فنية مميزة، وكانت عبارة عن فيلم ومسلسل.


وأضاف الباجوري، خلال لقائه مع الإعلامية أسماء إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه صريح مع نفسه قبل أن يكون صريحًا مع الجمهور، منوهًا بأنه لم يشارك في العديد من الأعمال، لأنه كان يحتاج الكثير من الفلوس، متابعًا: "لو عملت عمل مش مبسوط منه بلوم نفسي كثير أوي وبقعد في البيت أحاسب نفسي".


وأوضح الباجوري، أنه يتقبل النقد من قِبل أي ناقد فني ولكي يعيد ترتيب نفسه والعمل، مشددًا على أن الجمهور لا يجب أن يقيم عملًا فنيًا، والجمهور محتاج يتعالج ليمسكنا يقطعنا ويبهدلنا وهو عنده نفس المشاكل ولا يريد أن يغير نفسه من أجل الجمهور، متابعًا: "مش لازم يحط نفسه في حاجة شخصية للفنان، أنا حر ومش بعمل الأفلام للجماهير بعمله للمنتج والناقد".

المخرج هادي الباجوري أزمة فيروس كورونا ببرنامج حبر سري الجمهور الأفلام للجماهير

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