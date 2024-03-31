كريم عبدالعزيز يكشف تفاصيل "الحشاشين" فى "الراديو بيضحك"

يحل النجم كريم عبدالعزيز ضيفًا على برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة 9090، اليوم الأحد، فى حلقة خاصة يتطرق فيها إلى كواليس مسلسل "الحشاشين" الذي يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال الآونة الحالية ضمن سباق دراما رمضان.

تفاصيل حلقة كريم عبدالعزيز فى الراديو بيضحك

كما يتطرق للمرة الأولى إلى شخصية "حسن الصباح" وكواليس تصويرها والصعوبات التي واجهته أثناء العمل عليها.

يذاع برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في التاسعة مساء كل أحد خلال شهر رمضان.

واستضاف البرنامج مؤخرًا أبطال مسلسل "مسار إجباري" عصام عمر وأحمد داش، كما حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا على البرنامج، وتحدث خلال الحلقة عن كواليس مسلسله الرمضاني "حق عرب".

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة 21، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، على قناة dmc الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة dmc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا، وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.