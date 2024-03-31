مسلسل صدفة الحلقة 21.. ريهام حجاج تبحث عن مكان شقيقتها بعد الهرب

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة باقي أحداث مسلسل صدفة لريهام حجاج ويأتي موعد إعادة العمل في الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة لـ"ريهام حجاج" أحداث الحلقة 21

علمت صدفة (ريهام حجاج) من والدها فؤاد (خالد الصاوي) أن شقيقتها هربت فقررت أن تبحث عنها شكت صدفة أن شقيقتها موجودة عند "علي - سليم الترك" وذهبت لمنزله ولم تجده.

واتصلت صدفة (ريهام حجاج)، بطارق- عصام السقا، لتستنجد به فى البحث عن فرح- نور إيهاب، لكن طارق يدّعى المرض ويطلب منها أن تحضر له العلاج وتأتى لمنزله، وكان قد اتفق مع حبيبته السكرتيرة بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التى باعها لها عمه، وتقع صدفة فى الفخ وتذهب له بالفعل.

ويناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المرحلة الثانوية العامة، والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 21

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الحادية والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.