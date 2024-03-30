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فن

مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج ملخص الحلقة 19

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث متابعي الدراما الرمضانية عن مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج " ملخص الحلقة 19 خاصة بعد تغير الأحداث في حلقة أمس، ويرصد الدستور تفاصيل وأحداث المسلسل الذي تم عرضها على شاشة أحد قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج " ملخص الحلقة 19 

جاء مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج " ملخص الحلقة 19 حيث بدأ بحبس سلوى خطاب، لابنتها فرح، في غرفتها، لتتخلص من إدمانها للمخدرات، والتي بدورها تستنجد بزميلها علي، الذي يساعدها على الهروب من منزل أهلها واتفقت فرح مع علي، على اختلاق قصة خطفها، للنصب على والدها، في مبلغ مالي ضخم حوالي ٥ ملايين جنيه فيما تشاجر طارق، مع عمه جلال، بسبب سرقة رجاله، مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه من منزل صدفة، وطالبه برجوع الأموال المسروقة لصدفة.

وهناك سعادة كبيرة تعيشها «صدفة»، ريهام حجاج، بعدما اعترف بها والدها، إلا إنها لا تزال في معركة أمام زوجته «هالة» سلوى خطاب، التي ترفضها رفضًا تاما، بل أخبرت خالد الصاوي بكتابة ممتلكاته لها، حتى لا تنال «صدفة» نصيبًا من ماله أو ثروته.
مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 20

يعرض مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العشرون

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

  • قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.
  • قناة  CBC الساعة 10:30 مساء.
  • قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.
  • القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.
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قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.


أبطال مسلسل صدفة

صدفة من بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

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