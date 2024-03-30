عاصفة حماس تُزلزل نيويورك.. شاكيرا تُطلق ألبومها الجديد وسط تفاعل جماهيري هائل

تصدرت النجمة العالمية شاكيرا، تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها بشكل مفاجئ أنها ستقيم حفلًا مجانيًا في ساحة "تايم سكوير" الشهيرة في نيويورك.

وعقب إعلان هذا تفاصيل هذا الحفل تفاعل متابعو النجمة شاكيرا، على وسائل التواصل الاجتماعي مع الدعوى، فتوافد حوالي أربعين ألف معجب لمشاهدة أدائها على مسرح TSX.

وافتتحت النجمة الكولومبية اللبنانية الأصل والبالغة من العمر 47 عامًا، شاكيرا، الحفل بأغنيتها المفضلة لدى المعجبين، Hips Don’t Lie.

قدمت “شاكيرا” مجموعة من الأغنيات منها TQM وComo donde y donde وTe Felicito وPuntería، وقالت شاكيرا خلال الحفل: "شكرًا لوجودكم هنا جميعًا من أجلي، هذا يعني لي الكثير".



واختتمت شاكيرا العرض بأغنيتها الشهيرة Bzrp Music Sessions، Vol. 53، وقالت لمعجبيها: "أنا سعيدة لوجودي هنا محاطة بجمهوري اللاتيني، شكرًا لك نيويورك، إلى المرة المقبلة، أنا أحبكم كثيرًا".

تفاصيل حفل شاكيرا المجاني في نيويورك واصدار ألبومها الجديد

ألبوم شاكيرا الجديد



وجاء الحفل احتفالًا بإصدار ألبومها الجديد Las Mujeres Ya No Lloran، والذي هو أول ألبوم للمغنية يتم إصداره منذ سبع سنوات، والذي حقق بالفعل إنجازات منذ إصداره مؤخرًا، حيث إنه في أول 24 ساعة من إصداره، أصبح الألبوم الأكثر بثًا لعام 2044 بالفعل".

وحضرت شاكيرة مقابلة صحفية منذ أيام للحديث عن التفاصيل الكاملة للألبوم الجديد الخاص بها ويحمل اسم “Las mujeres ya no lloran” تم إصداره يوم الجمعة الماضي، وكان محبيها ومتابعينها في انتظار البومها الجديد بعد غيابها فترة طويلة، وصلت إلى سبع سنوات.